Guía de Macao: todo lo que necesitas saber para recorrer la ciudad donde China y Portugal se encuentran
Te contamos todo lo que necesitas para organizar tu viaje a Macao: desde lugares que visitar hasta dónde alojarte o cómo moverte por la región.
La cercanía con Hong Kong hace que Macao sea una visita habitual de dos o tres días, tiempo suficiente para recorrer el centro histórico, y visitar Taipa, Coloane y Cotai. Al igual que en Hong Kong, la electricidad funciona a 220 voltios y se utilizan enchufes de tipo G, como en Hong Kong y el Reino Unido, por lo que es recomendable llevar un adaptador.
El idioma oficial es chino cantonés y portugués, aunque el inglés también es común —especialmente entre la gente joven—. La moneda oficial es la Pataca de Macao (MOP), aunque el dólar de Hong Kong (HKD) se acepta ampliamente. La mejor época para viajar es de octubre a diciembre (clima templado y seco).
Cómo llegar a Macao
El Aeropuerto Internacional de Macao (MFM) recibe vuelos principalmente desde China, Taiwán y el Sudeste Asiático. Si se viaja desde Madrid o Barcelona lo habitual es volar hasta Hong Kong y desde allí continuar hacia Macao. Una vez en Hong Kong hay varias maneras de llegar a Macao.
La más popular es coger el ferry que sale del puerto de Hong Kong (Sheung Wan o Kowloon), de una hora de duración. Turbojet y Cotai realizan el viaje de forma regular, aunque la primera es más cómoda porque llega al centro de la ciudad.
Otras maneras de llegar a Macao es a través del ferry que sale desde el mismo aeropuerto, en el SkyPier (el trayecto dura unos 60 o 70 minutos) o en vehículo gracias al puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, que une ambas ciudades en unos cuarenta minutos. El autobús (la compañía es One Bus) sale del Hong Kong Port y dura dos horas.
Cómo moverse en Macao
Macao es una ciudad que se puede visitar fácilmente a pie, especialmente en el centro histórico. Sin embargo, para moverse a las islas de Taipa, Coloane o Cotai, es mejor emplear el transporte público, que es eficiente y económico. El billete cuesta 6 patacas por trayecto si se paga en efectivo y se emplea la Macau Pass es más económico. Los taxis también son una opción asequible y cómoda, especialmente de noche.
Qué ver en Macao
Macao es un lugar fascinante gracias al diálogo entre la herencia portuguesa y la tradición china, visible en cada rincón, pero también por la modernidad de sus rascacielos y grandes resorts.
Un paseo por el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, es imprescindible. Allí destacan las ruinas de San Pablo, la Plaza del Senado, la Rua da Felicidade y el templo de A-Má. Subir a la Fortaleza do Monte es un plan perfecto a cualquier hora del día, tanto para disfrutar de las vistas como para visitar el Museo de Macao. En las islas cercanas de Taipa y Coloane se respira un ambiente más pausado. Taipa conserva calles adoquinadas, casas coloniales y pequeños restaurantes portugueses, mientras que Coloane mantiene su esencia pesquera y ofrece playas relajadas.
La cara más moderna y lujosa de la ciudad se encuentra en el Cotai Strip, donde se alzan resorts y casinos emblemáticos como The Venetian, The Parisian o Galaxy Macau, que reúnen hoteles, centros comerciales, espectáculos y gastronomía internacional. Muy cerca, la Torre de Macao ofrece un mirador a 233 metros de altura: visitarla al atardecer es una experiencia inolvidable para contemplar cómo la ciudad se enciende con sus luces de neón.
Compras en Macao
En Macao es posible tener experiencias bien distintas a la hora de ir de compras. En el centro histórico y en zonas como la Rua da Felicidade, los mercados tradicionales venden recuerdos, productos locales y artesanía. En cambio, en Cotai los centros comerciales están integrados en los hoteles de lujo. Por ejemplo, en el Galaxy Hotel está el Galaxy Promenade, con más de 200 marcas internacionales de moda, belleza y joyería. También destaca, en el The Venetian Macao, su centro comercial, diseñado con canales interiores y transporte en góndola, imitando la ciudad italiana, y alberga tiendas de lujo y reconocidas marcas. No ir de compras y dar una vuelta por ellos es también una experiencia más que recomendable.
Dónde alojarse en Macao
Para descubrir la historia de Macao, lo mejor es alojarse en el centro histórico. Aquí encontrarás hoteles más sencillos y una ubicación inmejorable, cerca de las ruinas de San Pablo, la Plaza del Senado, templos y museos. Es la zona más auténtica, donde aún se perciben las huellas del pasado portugués entremezcladas con el ambiente tradicional chino.
Si lo que buscas es lujo, casinos, resorts y centros comerciales, tu lugar es el Cotai Strip, donde se concentran los hoteles más exclusivos. Como opción intermedia está Taipa, una zona más tranquila que Cotai, con una buena oferta de restaurantes locales y la ventaja de estar muy cerca de los grandes complejos de entretenimiento.
