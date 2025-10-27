Guía de Macao: todo lo que necesitas saber para recorrer la ciudad donde China y Portugal se encuentran

En Macao es posible tener experiencias bien distintas a la hora de ir de compras. En el centro histórico y en zonas como la Rua da Felicidade, los mercados tradicionales venden recuerdos, productos locales y artesanía. En cambio, en Cotai los centros comerciales están integrados en los hoteles de lujo. Por ejemplo, en el Galaxy Hotel está el Galaxy Promenade, con más de 200 marcas internacionales de moda, belleza y joyería. También destaca, en el The Venetian Macao, su centro comercial, diseñado con canales interiores y transporte en góndola, imitando la ciudad italiana, y alberga tiendas de lujo y reconocidas marcas. No ir de compras y dar una vuelta por ellos es también una experiencia más que recomendable.