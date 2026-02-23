Todo lo que necesitas saber para viajar a Inverness, puerta de entrada a las Highlands escocesas

Timberbush Tours: hasta 30 tours ofrece esta empresa que lleva casi 30 años enseñando las Tierras Altas escocesas con salidas diarias desde Edimburgo, Glasgow e Inverness. Hay tours de uno, dos y tres días por las Tierras Altas y el lago Ness, centrados en los escenarios de la serie Outlander, en destilerías de whisky… Los conductores no son solo expertos en el arte de la conducción por estas carreteras escocesas, sino también guías turísticos que te van narrando mitos y leyendas mientras recorren los paisajes más bellos del lugar. Cuentan con varios premios por su compromiso medioambiental, que ejercen apoyando a la organización benéfica Trees for Life, dedicada a la conservación y restauración del bosque caledonio en las Tierras Altas (ya han donado más de 2.220 árboles).