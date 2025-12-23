Todo lo que necesitas saber para viajar a Indonesia
Sus miles de islas ocultan tesoros fascinantes, desde volcanes a cascadas, manglares, refugios de vida salvaje...
INFORMACIÓN GENERAL
Indonesia está formada por miles de islas, así que los itinerarios se pueden adaptar según el tiempo disponible. La estancia mínima recomendada es de unos quince días para conocer lugares clave como Java, Borneo, Bali y el Parque Nacional de Komodo. Si el viaje es más largo, se pueden visitar más enclaves y añadir islas como Sumba. La mejor época para viajar es la estación seca, de mayo a septiembre. Los enchufes más comunes son de tipo C y F, iguales a los europeos. La moneda oficial es la rupia indonesia (IDR). En cuanto al visado, la mayoría de viajeros puede obtener la Visa on Arrival (VOA) —válida treinta días—, aunque es aconsejable tramitarla antes de manera online para evitar colas en el aeropuerto.
CÓMO LLEGAR
Desde España no existen vuelos directos, por lo que lo habitual es hacer una escala —según la conexión, el viaje dura entre 17 y 22 horas—. Como Indonesia es un país muy extenso, quizá convenga entrar por Yakarta y salir por Bali, o a la inversa, dependiendo del itinerario.
CÓMO MOVERSE
El tráfico en las ciudades puede ser denso, por lo que lo más sencillo es desplazarse en taxi o contratar un minibús privado compartido, que resulta flexible y cómodo. Para trayectos cortos o medianos entre islas, los barcos son una buena opción: desde Bali se puede viajar fácilmente a las islas Gili, Lombok o Nusa Penida. Para distancias largas, volar es lo más práctico, especialmente para llegar a Java, Sumatra, Flores o Sumba. Eso sí, ten encuesta que los vuelos internos no se caracterizan por la puntualidad.
QUÉ VER
Java reúne algunos de los mayores tesoros culturales y naturales de Indonesia. Yakarta funciona como puerta de entrada a la isla, en Yogyakarta se encuentran Borobudur, el gran templo budista, y Prambanan, el principal conjunto hindú del país. Hacia el este, el Monte Bromo ofrece un amanecer inolvidable sobre un paisaje volcánico, mientras que el cráter Ijen sorprende con su lago turquesa y su fuego azul.
El Parque Nacional de Komodo es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y aguas cristalinas. Desde Labuan Bajo parten las excursiones en barco para ver a los famosos dragones de Komodo en su hábitat natural y recorrer islas de paisajes salvajes. Destacan la isla de Padar, con su mirador de playas múltiples, y Pink Beach, conocida por su arena rosada y su excelente snorkel. Recorrer estos enclaves en barco es una experiencia inolvidable.
Sumba es una de las islas más auténticas de Indonesia. Sus puntos más destacados incluyen las playas vírgenes del sur, cascadas como Lapopu y Waikelo, los manglares de Walakiri y los poblados marapu, con sus casas de techos altos y una vida que parece detenida en el tiempo. Es un destino ideal para viajeros que buscan autenticidad y tranquilidad.
Borneo ofrece una de las experiencias más salvajes del país: la posibilidad de ver orangutanes en libertad. La zona más visitada es Tanjung Puting, a la que se llega navegando por el río Sekonyer en un klotok, una embarcación típica de la zona. Es un destino perfecto para amantes de la naturaleza.
Bali combina templos, arrozales en terrazas y playas. En el interior, Ubud destaca por su ambiente cultural y sus paisajes verdes, mientras que en la costa sur sobresalen Uluwatu y Seminyak. Templos como Tanah Lot o Besakih muestran la espiritualidad balinesa, y las cascadas y volcanes del norte muestran su lado más natural.
GASTRONOMÍA
La cocina indonesia es diversa, sabrosa y generalmente suave en picante. Los platos más habituales son el nasi goreng (arroz frito) y el mie goreng (fideos salteados), mientras que el satay —brochetas a la parrilla con salsa de cacahuete— es uno de los más populares. También abundan los platos de pescado, carnes marinadas y una gran variedad de frutas tropicales.
DÓNDE ALOJARSE EN INDONESIA
En Bali, Ubud es ideal para quienes buscan naturaleza y calma entre arrozales, mientras que Seminyak, Canggu y Uluwatu es ideales para los amantes de la playa y el surf. En Java, la mejor base es Yogyakarta, perfecta para visitar los templos de Borobudur y Prambanan. Para explorar Komodo, lo habitual es alojarse en Labuan Bajo, desde donde salen los barcos hacia las islas, aunque dormir a bordo de un barco ofrece una sensación de libertad única. En Borneo, la experiencia más característica son los lodges en plena selva, accesibles navegando por el río; aunque también es posible dormir en los propios klotok.
