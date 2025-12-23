Todo lo que necesitas saber para viajar a Indonesia

Indonesia está formada por miles de islas, así que los itinerarios se pueden adaptar según el tiempo disponible. La estancia mínima recomendada es de unos quince días para conocer lugares clave como Java, Borneo, Bali y el Parque Nacional de Komodo. Si el viaje es más largo, se pueden visitar más enclaves y añadir islas como Sumba. La mejor época para viajar es la estación seca, de mayo a septiembre. Los enchufes más comunes son de tipo C y F, iguales a los europeos. La moneda oficial es la rupia indonesia (IDR). En cuanto al visado, la mayoría de viajeros puede obtener la Visa on Arrival (VOA) —válida treinta días—, aunque es aconsejable tramitarla antes de manera online para evitar colas en el aeropuerto.