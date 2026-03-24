Todo lo que necesitas saber para viajar a Huelva
Hacemos parada en varias localidades de la provincia en busca de los mejores lugares para comer y dormir.
El legado británico en Huelva es un recorrido que incluye varias paradas repartidas en gran parte de la provincia: Huelva ciudad, el interior y Punta Umbría, en la costa.
Qué comer
En cada uno de esos sitios, además de la huella británica, se puede disfrutar del entorno y la gastronomía local. En el centro de la capital onubense se encuentra Berdigón 14. Una dirección que hace referencia a la casa más antigua de la ciudad. Data del siglo XV y se corresponde con una vivienda de pescadores. Hasta se conserva lo que es la rampa por la que se introducía la barca al agua. Hoy es un bar y una especie de centro cultural informal en el que mientras se come y se bebe se aprende historia de la ciudad de Huelva. En los alrededores hay más bares y restaurantes: El Portichuelo, Azabache, Agmanir, típico bar de tapitas, Tapeito, Kalaka, María Mandao, Gran Vía 1, Casa Paco, etc.
Al otro lado del ría de Huelva, en Punta Umbría, se suceden una serie de chiringuitos de playa; El Peñiscón, El bar de Isidro, Bar Juanito Coronel y El Marinero, el Miami, sitios en los que se sirven las especialidades que se subastan en la lonja de la localidad: el boquerón, la sardina, el langostino, el choco (sepia), la chirla, el pulpo y la gamba blanca, una de las especies más representativas de este litoral.
La lonja de Punta Umbría se puede visitar en una visita guiada realizando una reserva en Formacionforedunes.com. El recorrido permite conocer la lonja, los procesos de subasta y el funcionamiento de los barcos. Esta actividad turística, al igual que otras vinculadas a la costa, está dentro del marco de lo que se denomina economía azul, como también lo están el transporte marítimo, la acuicultura, la innovación, el desarrollo tecnológico, la biotecnología marina, la construcción naval, etc. Un pilar estratégico de desarrollo sostenible en el litoral del provincia de Huelva, con el objetivo de combinar crecimiento económico, empleo y conservación del entorno marino.
Tanto en Isla Cristina como en Ayamonte se puede comer en los restaurantes Bar Marinero, al lado de la lonja, y Doña Lola, a orillas del río Carreras, Casa Luciano, cocina local tradicional, y LPA The culinary bar, cocina de vanguardia elaborada a partir de productos locales con ingredientes de todo el mundo.
Dónde dormir
En la misma Punta Umbría se concentra una parte de los resorts que Barceló tiene en la provincia: Barceló Punta Umbría Beach Resort y Barceló Punta Umbría Mar, complejos hoteleros con piscinas y jardines en los que se alojan muchas familias nacionales y extranjeras. Entre los planes que se ofrecen a los niños se incluyen talleres de cocina y ciencia y un juego de realidad aumentada. Ambos resorts se encuentran a las afueras de la localidad, entre la Reserva Natural de las Marismas del Odiel y el Paraje Natural de los Enebrales.
En otra punta, en la de El Rompido, se encuentra el hotel Fuerte El Rompido. Situado en una loma sobre el paraje natural de la desembocadura del Rio Piedras. Además de todos sus servicios e instalaciones (circuito de hidroterapia, piscinas, etc.), ofrece a sus clientes la posibilidad de ir en barco a ver la playa de la Flecha de El Rompido.
Otro tipo de alojamiento que se puede probar en Huelva es el camping. El Camping de Doñana, localizado en la reserva natural del mismo nombre y junto a la playa Torre del Loro, cuenta con una zona reservada para las tiendas de Kampaoh Doñana. Una zona de glamping en la que hay tiendas de campaña con las comodidades de un apartamento o habitación de hotel: toalla, vajilla, kit de limpieza y frigorífico y con capacidad hasta para seis personas. Algunas incluso cuentan con baño exterior. Queda muy cerca de Matalascañas y El Rocío, y funciona muy bien como campamento base para visitar Doñana.
En Isla Cristina, en el occidente de la provincia, se encuentra Kampaoh Isla Cristina, dentro del Camping Giralda, entre marismas y el Atlántico. Cerca del Algarve y en la misma localidad en la que se encuentra la segunda lonja más importante de España. Al igual que al anterior, las tiendas de la zona de Kampaoh están equipadas como si fueran una habitación de hotel, pero en un entorno natural. Ambos campings disponen de tiendas, en el caso de las de Kampaoh con nombres como Bell, Bell XL, Emperador, Bali, etc., bungalow, piscinas, supermercado y restaurante y acceso directo a la playa.
Si se quiere un alojamiento convencional, en un enclave particular, hay que alojarse en el Parador Nacional de Ayamonte. Antes hubo un castillo en el que estuvieron los árabes hasta el siglo XIII.
Síguele la pista
Lo último