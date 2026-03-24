Todo lo que necesitas saber para viajar a Huelva

En cada uno de esos sitios, además de la huella británica, se puede disfrutar del entorno y la gastronomía local. En el centro de la capital onubense se encuentra Berdigón 14. Una dirección que hace referencia a la casa más antigua de la ciudad. Data del siglo XV y se corresponde con una vivienda de pescadores. Hasta se conserva lo que es la rampa por la que se introducía la barca al agua. Hoy es un bar y una especie de centro cultural informal en el que mientras se come y se bebe se aprende historia de la ciudad de Huelva. En los alrededores hay más bares y restaurantes: El Portichuelo, Azabache, Agmanir, típico bar de tapitas, Tapeito, Kalaka, María Mandao, Gran Vía 1, Casa Paco, etc.