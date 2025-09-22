Todo lo que necesitas saber para viajar por el Gran Este francés

Poco más de dos horas bastan para llegar a Estrasburgo en vuelo directo desde la capital de España. Air Nostrum (iberia.es) ofrece vuelos diarios a la capital alsaciana. Desde el mismo aeropuerto se puede tomar el tren hasta el centro de la ciudad con trayectos cada cuarto de hora y una duración de diez minutos. No hace falta reservar, ya que existe la posibilidad de comprar los billetes en la misma estación de tren del aeropuerto.