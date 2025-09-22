Todo lo que necesitas saber para viajar por el Gran Este francés
Una guía para no perderse en estos dos territorios del Gran Este francés.
Cómo llegar
Poco más de dos horas bastan para llegar a Estrasburgo en vuelo directo desde la capital de España. Air Nostrum (iberia.es) ofrece vuelos diarios a la capital alsaciana. Desde el mismo aeropuerto se puede tomar el tren hasta el centro de la ciudad con trayectos cada cuarto de hora y una duración de diez minutos. No hace falta reservar, ya que existe la posibilidad de comprar los billetes en la misma estación de tren del aeropuerto.
Cómo moverse
En el mismo aeropuerto se puede alquilar un coche para recorrer las regiones de Alsacia y Lorena ya que las carreteras están en un excelente estado. También existe una buena conexión ferroviaria entre Estrasburgo, Metz y Nancy.
Dónde dormir
- En Metz, Hotel La Citadelle (citadelle-metz.com), un antiguo edificio militar en el corazón de la ciudad convertido en hotel en 2005 con 68 habitaciones y 2 suites.
- En Nancy, el Hotel de Guise (hoteldeguise.com) tiene sus orígenes en 1752, cuando la propiedad fue construida sobre los restos de una antigua abadía del siglo XVII. Está situado a 3 minutos a pie del Palacio de los Duques de Lorena.
- En Estrasburgo, Maison Rouge (maison-rouge.com/en) ofrece un encantador spa y 131 habitaciones y suites modernas con un guiño al estilo art déco de los años veinte del pasado siglo. Algunas habitaciones disponen de vistas a la majestuosa catedral de la ciudad.
Dónde comer
- En Metz, Fleur de Ly (lafleuredely.fr), situado en una antigua mansión privada del siglo XVI en una bonita callejuela entre la catedral y el Mosela. Menú elaborado a partir de productos frescos y locales.
- En Nancy, Brasserie L’Excelsior (excelsior-nancy.fr) en el 50 de Rue Henri-Poincaré, un clásico de Nancy abierto en 1909 etiquetado como Monumento Histórico desde 1976 gracias a su decoración art nouveau, y Vins et Tartine (vins-et-tartines.com), un local bajo las bóvedas de piedra del un sótano del siglo XVII para disfrutar de la comida local y el buen vino de la región con la sumiller-jefe Clotilde Mengin que atiende a los visitantes españoles en nuestro idioma.
- En Estrasburgo, Les Haras Strasbourg (les-haras-brasserie.com), ubicado en las caballerizas de la antigua Yeguada Nacional de Estrasburgo muy cerca de La Petite France; La Maison des Tanneurs (maison-des-tanneurs.com). El mejor restaurante de la ciudad. La antigua Cámara de los Curtidores, construida en 1572, se transformó en restaurante en 1949 y fue renovada con motivo de su cuarto centenario. El chucrut es la especialidad de la casa, aunque también resulta tentador degustar la terrina de pato con nueces o el magret de pato con salsa de miel y especias, y Saint-Sépulcre Strasbourg (saintsepulcre.fr), un tradicional winstub donde se bebe vino en un local con decoración alsaciana formada por cortinas y manteles a cuadros.
Paseos en barco
En Estrasburgo, la empresa Batorama (batorama.com/en) organiza cruceros con audio-guía en español por el río Ill, incluyendo el Barrio Europeo. Su duración oscila entre 45 minutos y una hora y diez minutos.
En Metz, el capitán Roby Lacuzzo propone viajes por el Mosela en el barco Solis Mettensis (metz-bateau-solaire.com).
Gastronomía
Influenciada notablemente por las tradiciones culinarias alemanas, destaca por un puñado de especialidades: chucrut, tarta flambeada, kougelhopf (bollo de leche regional), queso munster, baeckeoffe (carne marinada con patatas cocinadas con vino riesling), foie gras, pretzels (bollo en forma de lazo).
Más información
