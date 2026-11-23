Eslovenia es un país de reducidas dimensiones, pero con un sorprendente número de puntos de interés por kilómetro cuadrado. En pocas horas de coche se puede ir de los lagos glaciares de los Alpes Julianos a las cuevas que dieron nombre al karst, y de los paisajes verdes del interior a un pueblo de aire veneciano asomado al Adriático. Su capital, Liubliana, elegida Mejor Destino Urbano Creativo de Europa en 2026, ocupa una posición estratégica para visitar el país.

Vistas desde la torre del Castillo de Liubliana. / David Rocaberti

Cómo llegar

Vueling opera dos vuelos semanales entre Barcelona y Liubliana. Desde Madrid, Iberia ofrece la ruta directa entre junio y septiembre, aunque el resto del año es necesario hacer escala.

Si no hay vuelo directo en las fechas elegidas, Zagreb, en Croacia, es una buena alternativa: ofrece conexiones directas con Madrid y Barcelona todo el año y está a algo más de hora y media de Liubliana por autopista.

Para quienes viajen desde países vecinos o quieran recorrer varios destinos de Europa central, el coche es otra buena opción.

Documentación, moneda y conectividad

Eslovenia forma parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo que podemos viajar con el DNI en vigor. La moneda es el euro, el móvil funciona sin recargos de itinerancia y no hay que ajustar el reloj ni llevar adaptador para los enchufes.

Las tarjetas de crédito se aceptan ampliamente, aunque conviene llevar algo de efectivo en zonas rurales en general, y en pequeños comercios en particular. También es recomendable viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea, que permite acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los residentes, y contratar un seguro de viaje que cubra la asistencia privada y, en el peor de los casos, una eventual repatriación.

Idioma

El idioma oficial es el esloveno, una lengua eslava meridional, aunque en la costa también lo es el italiano y en Pomurje, el húngaro. En los principales destinos es habitual encontrar información en inglés, y en la capital, como veremos más tarde, se ofrecen varias visitas guiadas en español.

Vista aérea nocturna de Liubliana. / David Rocaberti

Cómo moverse

El coche es la forma más cómoda de recorrer el país: Bled está a unos 40 minutos del aeropuerto y la mayoría de los trayectos entre las distintas etapas rondan una hora. Para circular por autopistas y autovías es obligatoria la viñeta electrónica. En el caso de que nuestro vehículo sea de alquiler, conviene comprobar que esté incluida en el contrato. Por el contrario, si viajamos con nuestro propio coche o con uno recogido en otro país, debemos adquirirla en la web oficial, evinjeta.dars.si.

En Liubliana el automóvil carece de utilidad: el centro es peatonal y se recorre a pie o en bicicleta con el sistema público BicikeLJ, que cuenta con más de 80 estaciones. Para quien llega con maletas, lo más conveniente es tomar un Kavalir, un pequeño vehículo eléctrico gratuito que circula por la zona peatonal.

Cuándo ir

Cada estación muestra una cara distinta pero muy atractiva del país. En invierno, los Alpes nevados son el mejor telón de fondo del castillo de Bled y en Vogel se tiene la oportunidad de esquiar con el lago Bohinj a los pies. En la capital, la primavera llena de terrazas las orillas del Ljubljanica. El verano, por su parte, es la época de los baños en los lagos, de Piran y de Vintgar, pero también la de más afluencia. En septiembre llega el espectáculo de la vendimia y en octubre, los colores otoñales.

Qué ver de los Alpes al Adriático

Esta propuesta recorre en el orden sugerido los imprescindibles del país.

El lago Bled al amanecer, en el mes de febrero. / David Rocaberti

Bled

Hace ya tiempo que Bled se ganó a pulso su condición de ser la imagen más conocida de Eslovenia y merece al menos una estancia de dos noches.

Su mejor vista está en el mirador de Ojstrica. Su sendero se completa en unos 20 minutos, pero es empinado y resbaladizo, así que conviene llevar buen calzado. Arriba espera la isla en mitad del lago, el castillo sobre su atalaya y los Alpes al fondo. ¿Quién da más?

A la isla se llega en pletna, la clásica barca de madera impulsada por un remero. El trayecto incluye unos 40 minutos en tierra firme, tiempo suficiente para subir los 99 escalones hasta la iglesia y tocar tres veces su campana de los deseos.

Una pletna amarrada en la orilla del lago Bled, con el castillo al fondo, a la izquierda de la imagen. / David Rocaberti

El Castillo de Bled, el más antiguo de Eslovenia, se asoma orgulloso al lago desde su acantilado de 130 metros. Además de un pequeño museo y una réplica de una imprenta del siglo XV, tiene una bodega donde cada visitante puede llenar y sellar su propia botella. Pero lo mejor son sus terrazas. Si se tiene la posibilidad, merece la pena reservar mesa en su restaurante y deleitarse con la gastronomía local con unas impresionantes vistas.

Entre primavera y otoño, la garganta de Vintgar, a pocos kilómetros, completa la visita: unas pasarelas de madera siguen el cañón del río Radovna sobre aguas color esmeralda. El aforo es limitado, así que conviene comprar la entrada con antelación en tickets.vintgar.si.

Bohinj

A media hora de Bled, Bohinj, el mayor lago permanente del país, enseña la cara más tranquila de los Alpes Julianos. Si no se practican deportes de invierno o se tiene la intención de hacer una caminata, un día entero es suficiente para visitarlo.

El teleférico de Vogel, con el lago Bohinj al fondo. / David Rocaberti

En Ribčev Laz se concentran en pocos metros el monumento a los cuatro hombres que subieron por primera vez al Triglav en 1778, el antiguo Hotel Bellevue, donde se alojó Agatha Christie, y la iglesia de San Juan Bautista, con algunos de los frescos más antiguos de Eslovenia.

Desde Ukanc, en el otro extremo del lago, el teleférico de Vogel sube hasta los 1.535 metros, donde en invierno funciona una completa estación de esquí.

Quesería Gartner, en Studor. / David Rocaberti

Bohinj es también tierra de queso. El más antiguo del valle es el mohant, que cuenta con denominación de origen protegida. El Bohinj Cheese Tour combina el Museo de la Lechería Alpina, en Stara Fužina, con la visita a queserías como la de la familia Gartner, en Studor.

Jamnik y Kropa

De camino a Liubliana merece la pena desviarse hasta la meseta de Jelovica. Desde el aparcamiento situado a pie de carretera, un camino de arena sin dificultad recorre la cresta hasta la iglesia de Jamnik, encaramada en una colina con los montes Karavanke de fondo. Muy cerca, Kropa, el antiguo pueblo de los herreros, se recorre a pie siguiendo el canal cuya fuerza movió durante siglos sus forjas de clavos.

La iglesia de Jamnik, en la meseta de Jelovica. / David Rocaberti

Liubliana, la capital creativa

La capital de Eslovenia es una vibrante ciudad que se presta a ser descubierta a nuestro aire, y a ser experimentada en sus interesantes talleres.

Para aprovechar la estancia, la Ljubljana Card incluye más de 30 museos y galerías, una visita guiada, un paseo en barco por el Ljubljanica, cuatro horas de uso de bicicleta pública y el funicular del castillo. Precisamente, este último es un buen punto para iniciar la visita. No en vano, la panorámica desde su torre es considerada por muchos la mejor de la ciudad.

El Ljubljanica y la iglesia de la Anunciación, al anochecer. / David Rocaberti

Ya abajo, el mercado central de Jože Plečnik es el escenario del Yummy Market Walk, un paseo con degustaciones que enlaza bien con la visita Plečnik at First Glance, dedicada al arquitecto que transformó la ciudad. Ambas pueden hacerse en español con la guía Tanja Kostanjše. Otra opción, también en español, es descubrir la ciudad en bicicleta con Urban Logar, que conoce decenas de historias sobre la también conocida como "ciudad del amor". La casa Museo Plečnik y sus ingeniosas canalizaciones en el río forman parte de su amplio repertorio. La huella que dejó el arquitecto en la capital eslovena es tan profunda que recuerda mucho a la que Gaudí dejó en Barcelona.

La diseñadora Eva Breznikar en EvilEve, su tienda-taller de la calle Trubarjeva. / David Rocaberti

Para los aficionados a las experiencias, Visit Ljubljana reúne catorce talleres con artesanos locales. Uno de los más interesantes se realiza en la trastienda de EvilEve, la tienda de la diseñadora Eva Breznikar, situada en la calle Trubarjeva 15. Sobre dos mostradores repletos de herramientas, Eva enseña paso a paso a crear elegantes brazaletes de cuero. Al principio la tarea parece complicada, pero ella consigue que todo resulte muy sencillo y sobre todo, entretenido.

Los amantes de los libros tienen una parada obligada en Hribarjevo nabrežje 13, en la planta baja, a unos pasos del Triple Puente. Allí se encuentra Knjižni antikvariat Alef, una librería de ejemplares antiguos abierta por un bibliotecario que decidió convertir en tienda los libros que había ido coleccionando toda su vida. Sus estanterías, repletas de ejemplares, invitan a perderse en una suerte de caos ordenado con olor a celulosa.

El Knjižni antikvariat Alef, en Liubliana. / David Rocaberti

Por último, Cukrarna, una antigua azucarera convertida en galería de arte contemporáneo, y Metelkova, un antiguo cuartel yugoslavo que hoy es un centro de cultura alternativa, resumen la transformación de esta ciudad que recibe al viajero con los brazos abiertos.

Piran

Tras dos noches en Liubliana, la ruta continúa hacia el pequeño tramo de costa eslovena. Piran conserva un marcado aire veneciano, una herencia de los más de cinco siglos (1283-1797) en los que perteneció a la República Serenísima. Sus calles estrechas, impregnadas con los típicos aromas de la cocina mediterránea, desembocan en la plaza Tartini, el corazón de una localidad que invita a ser recorrida sin prisa.

El antiguo puerto de Piran, con el campanario de San Jorge al fondo. / David Rocaberti

Para los aficionados a las buenas vistas, tanto desde el campanario como desde las murallas se domina todo el casco antiguo. El centro está cerrado al tráfico, así que lo más práctico es dejar el coche en el aparcamiento de Fornače y continuar en la lanzadera habilitada.

Postojna y Predjama

De vuelta al interior del país, la cueva de Postojna y el castillo de Predjama nos mantendrán ocupados una jornada entera. Ambos lugares se pueden visitar con una entrada combinada.

Vista a bordo del tren que recorre la cueva de Postojna desde 1872. / David Rocaberti

El primero es uno de los grandes atractivos naturales de Eslovenia y permite adentrarse en un extraordinario mundo subterráneo de galerías, salas y formaciones kársticas esculpidas durante millones de años. La visita dura alrededor de una hora y media y recorre cinco kilómetros, parte de ellos a bordo de un tren que circula bajo tierra desde 1872. El trayecto a pie permite contemplar formaciones especialmente llamativas, como el llamado Brillante, una estalagmita de cinco metros que se ha convertido en símbolo de la cueva. La temperatura se mantiene en torno a los 10 °C durante todo el año, así que conviene llevar algo de abrigo y calzado cómodo.

Castillo de Predjama. / David Rocaberti

A unos nueve kilómetros se encuentra el castillo de Predjama, una de las construcciones medievales más singulares de Europa. Levantado dentro de una cueva y encajado en una pared rocosa de 123 metros de altura, lleva más de ocho siglos desafiando a la lógica y a la gravedad. Buena parte de su fama está ligada a Erasmo de Predjama, un caballero del siglo XV cuya resistencia al asedio del todopoderoso Sacro Imperio Romano Germánico ocupa un lugar destacado en la memoria local. En el interior se pueden recorrer sus distintas estancias, desde la armería hasta las dependencias residenciales, y hacerse una idea de cómo era la vida en una fortaleza medieval construida literalmente dentro de la montaña.

Nova Gorica

Nova Gorica nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la nueva frontera dejó la vecina Gorizia del lado italiano. Hoy se cruza de un país a otro a pie por la plaza Transalpina, donde la línea de mosaicos en el suelo muestra la antigua separación entre Italia y la extinta Yugoslavia. Lejos de separar, hoy esa línea une dos pueblos hermanos.

El monasterio franciscano de Kostanjevica, en Nova Gorica. / David Rocaberti

A unos minutos andando de la plaza, en el bonito monasterio franciscano de Kostanjevica descansa Carlos X, el último rey Borbón de Francia. A las afueras, el puente de Solkan, el mayor puente ferroviario de arco de piedra del mundo, cruza las aguas esmeralda del Soča.

Si hay más días: Pomurje

Quien disponga de un par de noches más puede poner rumbo a Pomurje, en el extremo nororiental del país, a unas dos horas de Liubliana: una Eslovenia rural de colinas suaves, viñedos y pueblos sin multitudes.

Vista del lago Bukovnica, en Pomurje, al atardecer. / David Rocaberti

Sus imprescindibles son los viñedos en terrazas de Jeruzalem, la torre Vinarium de Lendava, desde la que se ven cuatro países, y el lago Bukovnica.

Los vinos de Eslovenia

Teniendo en cuenta sus tamaño, Eslovenia produce una sorprendente variedad de vinos.

Al oeste, en Primorska, las colinas de Goriška Brda, conocidas como la Toscana eslovena, son el reino de la rebula y de los vinos brisados, también denominados orange wines, mientras que en el Karst el teran, un tinto intenso de suelo rojo, acompaña al jamón kraški pršut.

Al este, en Podravje, Maribor presume de la vid más vieja del mundo, con más de 400 años, y en las colinas de Jeruzalem reina el šipon, conocido fuera de Eslovenia como furmint.

Viñedos de Jeruzalem al atardecer. / David Rocaberti

Para probarlos es recomendable recorrer sus bodegas, aunque no es imprescindible: tanto las tiendas de vino de la capital como las cartas del restaurante del castillo de Bled y de The Restaurant ofrecen una amplia selección de vinos eslovenos.

Dónde dormir

Rikli Balance Hotel, en Bled. Su nombre recuerda a Arnold Rikli, el naturópata suizo que en 1855 convirtió Bled en un lugar de curas de salud.

en Bled. Su nombre recuerda a Arnold Rikli, el naturópata suizo que en 1855 convirtió Bled en un lugar de curas de salud. The Hotel, en Liubliana. En pleno casco antiguo, a un paso de todo. También en el centro, el Hotel Occidental es otra buena opción.

en Liubliana. En pleno casco antiguo, a un paso de todo. También en el centro, el es otra buena opción. Hotel Piran, en la ciudad homónima. Frente al mar, a dos pasos del puerto, y con vistas al Adriático.

en la ciudad homónima. Frente al mar, a dos pasos del puerto, y con vistas al Adriático. DAM, en Nova Gorica. Un hotel boutique de solo nueve habitaciones, con restaurante de estrella Michelin. Para algo más sencillo, Vila Burbonka ofrece estudios a los pies del monasterio de Kostanjevica.

en Nova Gorica. Un hotel boutique de solo nueve habitaciones, con restaurante de estrella Michelin. Para algo más sencillo, ofrece estudios a los pies del monasterio de Kostanjevica. Gjerkeš Estate, en Pomurje. Cuenta con restaurante y bodega propia, siendo una buena base para visitar la zona.

Piran en la hora azul. / David Rocaberti

Qué comer y dónde

La cocina eslovena refleja las influencias de sus vecinos. En el Karst destacan el jamón kraški pršut y la jota, un guiso de chucrut, patata y alubias; en Pomurje, el bograč, parecido al gulash, y la gibanica, un pastel de capas, y en Bled, la kremna rezina, de crema y hojaldre. Para probar recetas locales, lo mejor es buscar una gostilna, el restaurante tradicional.

'Steak tartar' en el restaurante del castillo de Bled. / David Rocaberti

Establecimientos recomendados: