Todo lo que necesitas saber para viajar a Badajoz
Visitamos las comarcas Tierra de Barros y Sierras Suroeste, y sus inmediaciones, en busca del Badajoz más auténtico.
CÓMO LLEGAR
Aunque la opción más recomendable para viajar a este rincón extremeño es la del coche propio, a través de la Autovía del Suroeste (A-5), existe la opción de llegar en autobús (www.alsa.es). Quienes prefieran la opción de tren (www.renfe.es) tendrán que viajar hasta Mérida y ahí alquilar un vehículo para emprender el trayecto por estas comarcas de Badajoz.
DÓNDE DORMIR
Un alojamiento encantador en Zafra es Casa Palacio Conde de la Corte, un hotel boutique cargado de historia en una hermosa casa palaciega del centro. Más sencillo, pero confortable también es Hacienda Arroyo La Plata, en La Bazana, cerca de Jerez de los Caballeros, bañado por la ribera del Río Ardila.
En Fregenal de la Sierra, la mejor opción es el Hotel Cristina, identificable en el pueblo por su fachada rosada, mientras que en Monesterio los Apartamentos Oikos son ideales para quienes prefieran el entorno urbano. Pero nada como Acepados para vivir la magia de la dehesa con la Sierra de Tentudía de fondo. Un cortijo boutique inmerso entre 220 hectáreas de olivos y alcornoques con una terraza inmensa, patios frescos, jardines exuberantes y una piscina abierta al paisaje.
DÓNDE COMER
Sobran los buenos establecimientos para descubrir la deliciosa y abundante gastronomía extremeña (en la que nunca faltará una ración del más exquisito jamón ibérico). En Zafra, destaca Huerta Honda, con una maravillosa terraza y platos de sabor extremeño y corte contemporáneo.
En Jerez de los Caballeros se puede comer muy rico en el hotel-restaurante Oasis, así como en La Ermita, en lo que era, efectivamente, la ermita del Cristo De la Vera Cruz, del siglo XVII, que conserva intactas las bóvedas y la fachada.
En Monesterio una buena opción es el Restaurante Abarka (Cervantes, 8), con una generosa carta de delicias locales con toque creativo. También Los Templarios (Templarios, 20), con carnes maduradas que son un espectáculo, y El Rinconcillo, que garantiza una experiencia culinaria única especializada en la cocina de la dehesa.
Más información en:
www.turismoextremadura.com
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