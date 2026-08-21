Todo lo que necesitas saber para hacer la Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte

La Ruta Costera de la Calzada es un recorrido de unos 193 kilómetros entre Belfast y Derry-Londonderry por la costa de Irlanda del Norte. A lo largo de esos kilómetros hay varias rutas escénicas alternativas que se pueden tomar y que se internan en el interior del país, en lugares de especial interés. Merece la pena desviarse de la costa, por ejemplo, para internarse en los valles de Antrim. El recorrido se suele hacer en seis días, pero también es posible hacerlo en tres o cuatro.

Templo Mussenden. / Cristina Candel

CÓMO LLEGAR

Se puede acceder fácilmente por aire a la Costa de la Calzada y los Glens, con tres aeropuertos a 90 minutos en coche: el Aeropuerto Internacional de Belfast, el Aeropuerto George Best y el Aeropuerto de la Ciudad de Derry, con vuelos directos desde destinos internacionales. También está a menos de tres horas en coche del Aeropuerto de Dublín. Compañías como easyJet y Ryanair ofrecen vuelos directos entre Alicante, Málaga y Barcelona con Belfast. Aer Lingus puede ser una buen opción si de vuela desde Madrid a Dublín.

Una de las ovejas nariz negra de Valais del castillo de Glenarm. / Cristina Candel

CÓMO MOVERSE

La Ruta Costera de la Calzada es un recorrido para hacer en coche. Se puede alquilar uno fácilmente en el aeropuerto de Belfast (o en el de Dublín) y con él recorrer casi 200 kilómetros entre Belfast y Derry-Londonderry (aunque también se puede hacer la ruta en sentido inverso). Hay que conducir por el lado izquierdo de la calzada, pero es mucho más sencillo de lo que parece y en unos minutos uno se ha acostumbrado. En los coches que se alquilan hay un cartel pegado en la ventanilla que te recuerda TODO EL RATO el ‘drive on left’. Un detalle más: las distancias aparecen en millas y los límites de velocidad, por tanto, en millas por hora, así que hay que hacer el cambio mental.

Puente ferroviario en Whitehead. / Cristina Candel

En tren: Translink, la compañía pública de transporte de Irlanda del Norte, ofrece algunas conexiones en tren por algunos de los pueblos de la ruta. Desde Belfast Grand Central se pueden coger tres líneas. La amarilla, que te lleva a Bangor pasando por el Titanic Quarter, por Holywood… La roja, que te lleva a Larne Harbour, pasando por Carrickfergus, Whitehead, etc.. (pueblos de la ruta de la calzada), y la línea azul, que llevaba a Derry pasando por Ballymena, Coleraine… También hay un pequeño tramo entre Coleraine y Portrush.

DÓNDE COMER

En Belfast: restaurante Coppi (Unit 2 St Anne's Square). Con el nombre de la leyenda italiana del ciclismo, el campionissimo Fausto Coppi, por bandera, este restaurante fue el primero de Belfast inspirado en los bacari venecianos, ya saben, esas tabernas donde tomar un vino con un cicchetti, un aperitivo. Abrió hace 14 años y sigue siendo un referente de propuestas italianas. Lo mejor, empezar con un antipasti (entrante), entre los que hay burratas, bruschettas, etc., seguir con un plato de pasta o uno de carne o pescado y terminar con un tiramisú (bueno, o con una exquisita panna cotta).

En Cushendall, North Coffee: Hace poco más de un año abrió este café en Cushendall (empezaron llevando solo un carrito/food truck), en el que uno puede tomarse un café o un té y combinarlo con su deliciosa bollería (atentos a los gigantescos scones y los rollos de canela). También cuentan con bowls de desayuno, sopas del día, generosas tostas y rollitos de salchichas. Y todo a muy buen precio. Por supuesto, también venden café de especialidad tostado cuidadosamente siguiendo la tradición de la comunidad de tostadores de café de Irlanda del Norte.

En Portstewart, Harry’s Shack (116 Strand Rd): Ubicado en la espectacular playa Portstewart Strand, con sus dunas de 6.000 años de antigüedad y su ambiente surfero, este restaurante actúa a modo de chiringuito playero. Tiene una zona de terraza, pero también un interior de madera de lo más acogedor. Destacan sus hamburguesas, su contundente fish and chips o su pescado fresco. Desde sus ventanales, las vistas a una de las mejores playas de Irlanda del Norte consiguen distraerlo a uno de lo que está comiendo.

Harry’s Shack, en Portstewart. / Cristina Candel

En Derry-Londonderry, The Cottage (The Craft Village, Shipquay Street): Con su estética de casa tradicional irlandesa, este cottage sirve algunos de los mejores productos caseros y locales de la ciudad. De hecho, ganó el premio a la mejor cafetería en los Best Scones NI, un un concurso financiado por la UE en colaboración con el Consejo Lechero de Irlanda del Norte. Y claro, tienen la fama de hacer los mejores scones de la ciudad. Hay que probarlos.

The Cottage, en Derry-Londonderry. / Cristina Candel

En Derry-Londonderry, O’Loughlin’s Irish House (27-31 Waterloo St). Situado en el centro neurálgico de la vida nocturna de Derry-Londonderry, la calle Waterloo, el O’Loughlin es el lugar perfecto para sumergirse en la atmósfera de los pubs irlandeses. Con conciertos de música en vivo de jueves a domingo, entre sus opciones de comida están los clásicos de la comida irlandesa (del irish stew a las salchichas con puré de patatas) y en el pub puedes tirarte tu propia Guinness. No se vayan sin asomarse a su terraza y ver las vistas de la ciudad desde ella.

O’Loughlin’s Irish House, en Derry-Londonderry. / Cristina Candel

Heladería Morelli (varias localizaciones por pueblos de la ruta, desde Portstewart hasta Carnlough). Estas heladerías históricas en Irlanda del Norte cuentan con varios premios a sus ricos helados, pero también hacen batidos. Cuentan con más de 40 sabores de helado y atesoran 100 años de historia de la familia Morelli en el país.

Los sabores de la Ruta Costera de la Calzada Para descubrir más sobre la comida de esta costa, Taste Causeway es un colectivo de productores locales de alimentos y bebidas dedicado a mostrar lo mejor de los productos de la región. Han conseguido que se premie al destino por su gastronomía y recomendamos entrar en su web y consultar los restaurantes, tiendas y bodegas adheridos a ella para incluirlos en la ruta: tastecauseway.com.

DÓNDE DORMIR

En Belfast, AC Hotel Belfast. El primer Marriott en Irlanda del Norte tiene una ubicación envidiable: frente al Titanic Quarter, el lugar donde se construyó el Titanic. Las habitaciones que dan a los antiguos astilleros de Harland & Wolff cuentan con unos ventanales del pie al techo para que las vistas sean completas. Y como There's only seven types of rain in Belfast: Monday, Tuesday, Wednesday…, en la recepción del hotel hay máquinas de alquiler de paraguas (dos libras por 48 horas). Para comer, cuenta con el reputado restaurante Novelli y con The Terrace, una terraza al aire libre.

AC Hotel Belfast. / Cristina Candel

En Bushmills, Bushmills Inn (9 Dunluce Road, Bushmills). No son un laureado club de fútbol, pero la acumulación de premios que el hotel muestra en su vitrina de la entrada hace que lo parezcan. En su día una posada y molino, los orígenes de este hotel tan especial en el pueblo de Bushmills se remontan a 1608, el mismo año en que la Old Bushmills Distillery, también en la localidad, obtuvo la primera licencia del mundo para destilar whiskey. La parte más antigua de la posada, que hoy alberga el restaurante del hotel, fue la cochera y los establos originales y el edificio principal del hotel se construyó en la década de 1820 y aunque durante unos años dejó de ser alojamiento, sufrió una profunda restauración y hoy podemos disfrutar de 41 habitaciones y suites amparadas bajo cuatro estrellas.

Postre en el restaurante del Bushmills Inn. / Cristina Candel

En la carta de su restaurante, galardonado con dos AA Rosette, es posible probar algunas de sus propuestas basadas en productos de la zona, como el tartar de ternera irlandesa o la tarta de anguila ahumada pescada en el cercano Lough Neagh. También hay bacalao, vieiras, cordero irlandés… Y se puede terminar la velada pidiendo uno de sus cafés Bushmills, al que le incluyen un chorro de Bushmills Original, de la destilería de whiskey más antigua del mundo, lo cubren con crema batida y una pizca de chocolate. Y como cuentan con cine en el hotel, hay también un menú para degustar mientras se ve una de sus películas en sus Movie Nights (que suelen ser los jueves por la noche y durante todo diciembre en época navideña). Por cierto, el hotel iza la bandera nacional del huésped que ha viajado desde más lejos y a veces ese lejano lugar es España.

Habitación del Bushmills Inn. / Cristina Candel

En Derry-Londonderry, The Ebrington Hotel (71 Ebrington Square). En la plaza que antiguamente fue un emplazamiento militar está este hotel de cuatro estrellas, perfecto como base para explorar la ciudad. Ocupa un edificio de 1842, pero totalmente reformado. Algunas de sus 89 habitaciones dan al río Foyle y cuenta con un increíble spa y con varios restaurantes donde degustar las delicias locales (el Oakroom Restaurant, con dos rosetas AA -algo similar a los Soles de la Guía Repsol- y el Corner House Pub & Lounge). En la plaza Ebrington, donde antiguamente había desfiles militares, hoy se celebran numerosos eventos, entre ellos, la feria que acompaña a las celebraciones de Halloween.

Festival Derry Halloween 2024 en Derry-Londonderry. / Visit Derry

En Ballygalley, Ballygally Castle Hotel (Coast Rd, Ballygalley, Larne BT40 2QZ, Reino Unido). Los fans de Juego de tronos tienen motivos ya en el hall para hospedarse en este antiguo castillo reconvertido en hotel en la costa este de Irlanda del Norte. En él se encuentra una de las 10 puertas de madera que se tallaron con los árboles caídos durante una tormenta en The Dark Hedges y que relatan episodios de la sexta temporada. Da paso al restaurante de este hotel que cuenta con 54 habitaciones, algunas con sus vigas originales y muchas de ellas con vistas al mar y la montaña. Y si no se tiene bastante con estos dos últimos, el hotel tiene un jardín impresionante que es monumento histórico.

Puerta de madera de 'Juego de Tronos' en el Ballygally Castle Hotel. / Cristina Candel

CENTRO DE VISITANTES DE LA CALZADA DEL GIGANTE

Este centro interactivo es la base para explorar la Calzada. Dentro de él se explica todo lo necesario para comprender este fenómeno natural, que incluso puedes tocar con tus manos a través de una maqueta completamente manoseable, puedes ver en 3D o del que puedes sentir el peso (probando a levantar un trozo de roca basáltica en comparación con uno de roca de tiza). Hay multitud de información en forma de carteles hexagonales, imitando la forma de las piedras de basalto de la Calzada. Además, cuenta con cafetería, tienda... Se puede adquirir una audioguía para hacer el recorrido por la Calzada escuchando las explicaciones y hay que decir que estas son bastante amenas, incluso divertidas.

Red Trail de la Calzada del Gigante. / Cristina Candel

Hay cuatro recorridos a pie que se pueden hacer en función de la preparación de cada uno. La ruta verde es la más accesible (unos 700 metros que se hacen en 15 minutos desde el Hotel Causeway), la azul es moderada (25 minutos desde el Centro de Visitantes), la roja es la difícil (35 minutos) y la amarilla es la más complicada (conecta la Causeway Coast Way con la Ulster Way). Hay tours guiados desde el centro a varias horas: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00 y hay también un autobús eléctrico que te baja hasta la Calzada (disponible a partir de las 10:00 de la mañana, cuesta una libra).

TOUR JUEGO DE TRONOS: GIANT TOURS IRELAND

Son varias las compañías que ofrecen tours guiados por Irlanda del Norte basados en las localizaciones de Juego de tronos, muchas de ellas en la costa norte y los valles del este, pero quizá esta sea la más especial, ya que el guía ha aparecido en la propia serie.

Flip Robinson en el Bushmills Inn. / Cristina Candel

Se trata de Flip Robinson, que hizo de doble de Hodor y de la Montaña y se codeó con todo el elenco. Originario de Ballycastle, se conoce como nadie el país y es único llevándote por esos rincones menos trillados. Además, tiene formación en ciencias ambientales y trabajó para la guardia costera y como guardabosques y guía en la propia Calzada del Gigante y en el puente de Carrick-a-Rede, así que sabe de lo que habla. Sus tours son de los más galardonados y ofrece varios recorridos de un día, de dos… Los hay especializados en un recorrido por los Siete Reinos, pero también centrados en la Calzada del Gigante y los valles, en el golf, personalizados… Gianttoursireland.com/flip@gianttoursireland.com

MÁS INFORMACIÓN:

Discovernorthernireland.com e Ireland.com/es-es.