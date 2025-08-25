Todo lo que necesitas saber para hacer la Ruta de Bach por Turingia y Sajonia
Seguimos la huella de Bach en el corazón de Alemania en el 275 aniversario de su muerte.
CÓMO LLEGAR
Los aeropuertos alemanes de Frankfurt y Múnich suelen ser la puerta de entrada más habitual para visitar la región sajona desde España. La compañía Lufthansa opera vuelos desde Madrid y Barcelona tomando como destino final Dresde.
CÓMO MOVERSE
Aunque se pueden utilizar trenes regionales, lo más recomendable es alquilar un coche para acercarse a los encantadores pueblos de Sajonia y Turingia.
DOCUMENTACIÓN Y MONEDA
DNI en vigor. Moneda: euro. Idioma: alemán.
CUÁNDO IR
Primavera y verano para aprovechar los días más largos, aunque el otoño es bellísimo por la gama de colores de los bosques y Turingia está considerado el pulmón verde del país.
CLIMA
Sajonia y Turingia son dos regiones de grandes contrastes climatológicos. En invierno la temperatura media puede ser de solo 13 grados centígrados, pero en verano hay días muy calurosos.
DÓNDE DORMIR
- En Erfurt, Radisson Blu Hotel.
- En Weimar, Hotel Schillerhof.
- En Dresde, Motel One Dresde am Zwinger.
DÓNDE COMER
- En Erfurt, Wirtshaus Christoffel y Pier 37.
- En Dresde, Sophienkeller.
- En Eisenach, Restaurante Bach.
- En Weimar, Zum Schwarzen Bären.
GASTRONOMÍA
La patata es uno de los ingredientes estrella de Sajonia (el glitscher, similar a la tortilla, es el plato más popular), pero también son muy típicos las carpas, las albóndigas y los pasteles realizados con patata, queso, huevo y harina, espolvoreados con azúcar y vainilla.
En Turingia los platos de carne, en especial los de caza, son abundantes y el plato más popular es el de las salchichas (Thüringer Rostbratwurst).
DEGUSTACIÓN DE VINOS EN SAJONIA
- En Weingut Drei Herren. El doctor Beck, su propietario, propone los excelentes caldos de su viñedo, una original colección de arte y un excelente punto panorámico para fotografiar todo el área de Radebeul.
- Hoflößnitz, con un interesante museo sobre el vino de Sajonia y un histórico salón decorado con pinturas de aves del Brasil (siglo XVI).
- Schloss Wackerbarth, una de las bodegas más antiguas de Sajonia, acondicionada para eventos, bodas y actuaciones de la Filarmónica de Dresde.
CRUCEROS EN BARCO EN DRESDE
La compañía Dampf Schiff Fahrt organiza viajes de observación y culinarios en barcos de vapor de ruedas hasta el palacio de Pillnitz y la impresionante Suiza Sajona por el río Elba.
MÁS INFORMACIÓN
www.dresden.de
www.weimar.de
www.erfurt-tourismus.de/en
www.eisenach.info/en www.germany.travel/es/
