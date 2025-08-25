Todo lo que necesitas saber para hacer la Ruta de Bach por Turingia y Sajonia

Seguimos la huella de Bach en el corazón de Alemania en el 275 aniversario de su muerte.

Guía para viajar a la Ruta de Bach por el corazón de Alemania.
Guía para viajar a la Ruta de Bach por el corazón de Alemania. / Félix Lorenzo

CÓMO LLEGAR

Los aeropuertos alemanes de Frankfurt y Múnich suelen ser la puerta de entrada más habitual para visitar la región sajona desde España. La compañía Lufthansa opera vuelos desde Madrid y Barcelona tomando como destino final Dresde.

Vista del centro histórico de Dresde desde la orilla del río Elba con el puente de Augusto.

Vista del centro histórico de Dresde desde la orilla del río Elba con el puente de Augusto.

 / Félix Lorenzo

CÓMO MOVERSE

Aunque se pueden utilizar trenes regionales, lo más recomendable es alquilar un coche para acercarse a los encantadores pueblos de Sajonia y Turingia.

Ciclista pasa delante del acceso al palacio de Weimar.

Ciclista pasa delante del acceso al palacio de Weimar.

 / Félix Lorenzo

DOCUMENTACIÓN Y MONEDA

DNI en vigor. Moneda: euro. Idioma: alemán.

CUÁNDO IR

Primavera y verano para aprovechar los días más largos, aunque el otoño es bellísimo por la gama de colores de los bosques y Turingia está considerado el pulmón verde del país.

CLIMA

Sajonia y Turingia son dos regiones de grandes contrastes climatológicos. En invierno la temperatura media puede ser de solo 13 grados centígrados, pero en verano hay días muy calurosos.

Casas tradicionales en Weimar.

Casas tradicionales en Weimar.

 / Félix Lorenzo

DÓNDE DORMIR

  • En Erfurt, Radisson Blu Hotel.
  • En Weimar, Hotel Schillerhof.
  • En Dresde, Motel One Dresde am Zwinger.
Ambiente de verano en Weimar.

Ambiente de verano en Weimar.

 / Félix Lorenzo

DÓNDE COMER

  • En Erfurt, Wirtshaus Christoffel y Pier 37.
  • En Dresde, Sophienkeller.
  • En Eisenach, Restaurante Bach.
  • En Weimar, Zum Schwarzen Bären.
Monumento a Bach en la casa museo del compositor en Eisenach.

Monumento a Bach en la casa museo del compositor en Eisenach.

 / Félix Lorenzo

GASTRONOMÍA

La patata es uno de los ingredientes estrella de Sajonia (el glitscher, similar a la tortilla, es el plato más popular), pero también son muy típicos las carpas, las albóndigas y los pasteles realizados con patata, queso, huevo y harina, espolvoreados con azúcar y vainilla.

En Turingia los platos de carne, en especial los de caza, son abundantes y el plato más popular es el de las salchichas (Thüringer Rostbratwurst).

Pila bautismal donde se bautizó a Bach en Eisenach.

Pila bautismal donde se bautizó a Bach en Eisenach.

 / Félix Lorenzo

DEGUSTACIÓN DE VINOS EN SAJONIA

  • En Weingut Drei Herren. El doctor Beck, su propietario, propone los excelentes caldos de su viñedo, una original colección de arte y un excelente punto panorámico para fotografiar todo el área de Radebeul.
  • Hoflößnitz, con un interesante museo sobre el vino de Sajonia y un histórico salón decorado con pinturas de aves del Brasil (siglo XVI).
  • Schloss Wackerbarth, una de las bodegas más antiguas de Sajonia, acondicionada para eventos, bodas y actuaciones de la Filarmónica de Dresde.
Réplica del barco de vapor que hace el recorrido entre Dresde y Pillnitz.

Réplica del barco de vapor que hace el recorrido entre Dresde y Pillnitz.

 / Félix Lorenzo

CRUCEROS EN BARCO EN DRESDE

La compañía Dampf Schiff Fahrt organiza viajes de observación y culinarios en barcos de vapor de ruedas hasta el palacio de Pillnitz y la impresionante Suiza Sajona por el río Elba.

Interior de la casa museo de Bach en Eisenach.

Interior de la casa museo de Bach en Eisenach.

 / Félix Lorenzo

MÁS INFORMACIÓN

www.dresden.de

www.erfurt-tourismus.de/en

www.eisenach.info/en www.germany.travel/es/

Tags _
Alemania
guía viajes
ruta

Síguele la pista

  • Lo último