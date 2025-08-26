Todo lo que necesitas para viajar a Lovaina: cómo llegar, dónde dormir, qué ver y dónde comer

La capital del Brabante Flamenco en la región de Flandes es uno de los secretos mejor guardados del país belga. Un paraíso para ciclistas, pero también para amantes del patrimonio, dos disciplinas que pueden unirse perfectamente durante la visita. Para recorrer Lovaina, recomendamos ir guiándose por las señales que indican dónde llegar a cada lugar y por los letreros azules con los nombres de las calles (veremos dos: los que tienen las letras en blanco indican el nombre actual de la calle y los que las tienen en amarillo muestran la antigua denominación de la calle en dialecto lovaniense). Para recorrer los alrededores en bici, nada como seguir otros letreros, con números, que indican cada ruta.