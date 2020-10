La cocina de cada distrito y vecindario cuenta la historia de la ciudad, la cultura y las últimas tendencias, lo que hace que los recorridos gastronómicos sean la manera perfecta de experimentar la auténtica Nueva York. Visite los vecindarios que hacen que cada distrito sea tan especial en estos recorridos gastronómicos que satisfarán su paladar y su pasión por los viajes:

El Bronx

Follow Me New York City Adventures tiene dos nuevos recorridos a pie en el Bronx centrados en deliciosos bocados. Arthur Avenue Adventure incluye muestras de carnes, quesos, mariscos y productos horneados, y ofrece un "curso intensivo" sobre cómo la inmigración italiana moldeó la ciudad de Nueva York. The Food and Faith Adventure incorpora estos mismos elementos con los lugares de culto del vecindario.

Compras para auténticas delicias culinarias en Inside Out Tours del Bronx Little Italy y Arthur Avenue Shopping Tour. Conozca la rica historia y herencia cultural de Belmont, hogar de generaciones de familias italoamericanas.

Únase a Susan Birnbaum, residente del Bronx y aficionada a la comida, en un recorrido por SusanSez NYC Walkabouts para ver el vecindario como un local. El recorrido de Susan's Little Italy en Arthur Avenue lo lleva a algunos de sus lugares favoritos para comer pasta fresca, mozzarella y cannoli.

Juega a la pelota y come los clásicos del día de los juegos en la ciudad deportiva más grande del mundo. Combine un recorrido por el estadio de los Yankees con tarifa de juego de pelota y nuevas opciones gastronómicas .

Brooklyn

En A Slice of Brooklyn Pizza Tour, recorra Brooklyn y la pizza de un extremo a otro en autobús, deteniéndose en lugares emblemáticos y lugares de películas. El último tour de la compañía es el Chocolate Bus Tour of Brooklyn , que cuenta con chocolateros en los barrios menos conocidos de Red Hook, Cobble Hill y Gowanus. Aprenda cómo se hace el chocolate, pruebe chocolates tradicionales y artesanales y visite Valentino Pier para ver la Estatua de la Libertad.

Visite cuatro de los restaurantes más populares de Williamsburg y disfrute de una comida progresiva de cuatro platos en el Williamsburg Food Tour de Avital Tours, mientras aprende sobre la historia culinaria del vecindario, los lugares importantes y los platos imprescindibles.

¿Por qué no hacer algo de ejercicio mientras saborea las delicias locales y disfruta del ambiente del barrio? Cene pizza, postre o una combinación de ambos en una de las ofertas de Brooklyn Bike Tours.

Disfrute de la floreciente escena de la cerveza artesanal de Brooklyn en un City Brew Tour. Conozca a los cerveceros, obtenga recorridos VIP detrás de escena y disfrute de más de 12 muestras de cerveza combinadas con comida gourmet en todo el municipio.

Explore tres vecindarios diferentes de Brooklyn durante un Pub Crawl Literario en Brooklyn, centrándose en la historia, la literatura y, por supuesto, ¡la bebida!

Manhattan

Cene en el verdadero lujo en la experiencia culinaria exclusiva de City Chic Experiences. Este tour culinario curado presenta notables establecimientos gastronómicos con estrellas Michelin en todo Manhattan.

En el recorrido gastronómico, histórico y arquitectónico de Like A Local en Flatiron, vea dos de los barrios más emblemáticos y pintorescos de la ciudad de Nueva York, Flatiron District y Union Square, y explore restaurantes clásicos y gemas escondidas.

Experimente Harlem como un local, disfrutando de la comida del alma y las cocinas del Caribe, África e Italia en un Taste Harlem Food and Cultural Tours .

Aprenda a apreciar la auténtica comida callejera de la ciudad de Nueva York en el Food Cart Tour de Turnstile Tours. Disfrute de los bocados de algunos de los mejores carritos de comida y camiones de la ciudad mientras aprende sobre Midtown Manhattan o el distrito financiero.

Celebre el año del orgullo en Urban Adventures tour LGBTQ+. Historia, Barrio y bar de Greenwich Village. Tómate una copa en Julius ', el bar gay más antiguo de la ciudad de Nueva York, visita el histórico Stonewall Inn y refréscate con un helado cubierto de chispas de arcoíris en Big Gay Ice Cream.

Queens

Con tres caminatas culinarias diferentes en Queens , hay algo para todos en una gira Culinary Backstreets. Un banquete completo de Sichuan en Flushing, camiones de comida en Corona, el mercado nocturno de Queens y una tienda de comestibles tailandesa / centro comunitario en Elmhurst son solo algunas de las opciones.

En el International Express Food Tour de Queens de Food On Foot Tours, deleite su paladar en el distrito más diverso de la ciudad de Nueva York. Junto con las paradas para comer, su guía le dará una mirada al metro de famosos lugares de interés televisivo, cinematográfico y deportivo.

Desde comida tradicional griega hasta brasileña, venezolana y balcánica, el Noshwalks Astoria Tour desentierra tanto las cocinas clásicas como las menos conocidas de Astoria. Los grupos también se detendrán para ver el Museo de la Imagen en Movimiento y los Estudios Kaufman en el camino.

Staten Island

Cititrek ofrece una variedad de recorridos por Staten Island, incluidas dos aventuras culinarias. El Tour Taste of Diversity de Victory Boulevard lleva a los visitantes a través de Tompkinsville para descubrir tiendas y restaurantes de Albania, Sri Lanka, Ecuador, Caribe y África. El Pub Crawl Tour of St. George by the Ferry ofrece recorridos por la cervecería, muestras, vino y aperitivos en St. George, cerca del ferry. Luego, tome un paseo en el ferry gratuito de Staten Island.

Noshwalks Staten Island Tour incluye una oferta diversa de comida y cultura en Tompkinsville. Vea y pruebe la rica historia, las tiendas y la cocina de la zona de Jamaica, Polonia, Honduras y Nigeria.