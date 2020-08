Estos son los vinos más refrescantes del verano

El verano es sinónimo de buen tiempo, vacaciones, reuniones con amigos y familiares, playa y como no, calor. Las olas de calor que vivimos durante esta época, en muchas ocasiones con temperaturas por encima de los 40ºC, pueden afectarnos a todos, incluso al vino. Un exceso de calor o un cambio brusco en la temperatura puede suponer que el vino pierda determinadas propiedades como el aroma o el gusto. Para que esto no ocurra, lo mejor es que pongamos especial cuidado en cómo tratamos las botellas, evitar que les dé la luz directamente, que el sitio donde estén tenga una buena ventilación para evitar hongos o fuertes olores que puedan perjudicar el estado del vino, o intentar colocar las botellas en posición horizontal o boca abajo para evitar que se seque el corcho y pierda su elasticidad.

Para que podamos disfrutar al cien por cien de los vinos durante esta época tan calurosa, Vinissimus, el eCommerce de venta de vino español online, ha hecho una selección de los mejores vinos tintos, blancos y rosados que ayudarán a que nuestras comidas y cenas sean mucho más llevaderas mientras combatimos el calor.

Dos tintos para los más tradicionales:

Durante el verano, los vinos tintos agradecen ser servidos más frescos (14º) así serán más ligeros y no pesarán en el paladar. No hay nada que se les resista a un buen Gaba Do Xil Mencía 2017 o a un Le Naturel 2019, dos tintos muy personales, complejos pero fluidos, y que son perfectos para maridar con el verano. La carne, las legumbres, los quesos e incluso el pescado azul son ideales para acompañar a estos dos titanes.

Dos blancos para los más atrevidos:

El vino blanco suele ser el producto estrella entre los amantes de este caldo durante el verano. Tomar una copa de José Pariente Verdejo 2019, un vino sugerente y muy agradable, con cierta untuosidad y todo lo que se puede pedir a un verdejo en cuanto a frescor, buena acidez, aromas herbáceos y florales, y el característico toque amargoso, o una copa de Mountain Blanco 2016 un blanco de moscatel seco, lleno de aromas frutales y florales, con notas cítricas y de uva fresca, expresivo y refrescante, no dejarán indiferente a nadie si se acompañan con ensaladas o pescados ahumados.

Un rosado para los inconformistas:

Sin duda un Chivite Las Fincas Rosado 2019 es la elección perfecta si se busca un buen rosado que beber durante los días más calurosos. El rosado gastronómico por excelencia, y elaborado por dos autores de excepción: tradición vinícola, experiencia sensorial y buen gusto en una misma copa, el compañero perfecto para tomar con arroces, marisco, ensalada e incluso en barbacoas.