Todo al verde: Madrid abre un nuevo templo del aguacate

Para abrir boca, unos gajos de aguacate empanados en crujiente panko y servidos con mayonesa trufada. Después unos huevos benedictinos con aguacate, bacon crujiente, salsa holandesa, brotes verdes y flores. O un poke con aguacate, salmón, mango, edamame, wakame, semillas de sésamo y mayonesa de mango o wasabi. Y para terminar un helado de aguacate y crema de cacahuete servido en un cono negro. Eso para quien no se atreva con una hamburguesa de carne de vacuno, bacon, rúcola, tomate, cebolla roja y salsa grill, en la que en lugar de pan hay… ¿adivinan qué?... aguacate .

Convertir a este fruto en el ingrediente principal de un menú sabroso y saludable ha sido el reto de The Avocado Show, el último templo del aguacate que acaba de abrir sus puertas en Madrid. Un restaurante que ofrece en su carta más de veinte versiones de este producto estrella en todas las formas imaginables: caliente o frío, entero o triturado, natural o rebozado, dulce o salado.

Platos con amor… y responsabilidad

Situado en pleno corazón del barrio de Justicia, a un paso de Chueca y Malasaña, este local recoge el testigo del exitoso The Avocado Show nacido en Ámsterdam y trasladado también a Bruselas. Una franquicia internacional que no sólo fue pionera en su consagración al aguacate sino que también fue creadora del concepto #PrettyHealthyFood.

¿En qué consiste esta filosofía? Básicamente, en platos visualmente espectaculares y deliciosos, elaborados con amor. Esto se logra a partir de aguacates nutritivos y sostenibles. En este restaurante se aseguran de que cada uno de estos frutos se cultive y recoja de manera ecológica y se empaquete y transporte por medios socialmente responsables. Los mejores aguacates son seleccionados a mano y entregados maduros, listos para comer.

“Place to be”

El resultado es una experiencia cien por cien única y cargada de buenas vibraciones Para ello está la magia del local de 200 metros cuadrados, decorado a imagen y semejanza de sus hermanos europeos. Jardines verticales, letreros de neón y sofás de cuero rosa chicle se ocultan tras unos amplios ventanales por los que se cuela la luz natural.

Eso y la música que anima la sala y genera un ambiente tranquilo y agradable. Como afirman desde la compañía: “Queríamos que The Avocado Show fuera un lugar fácilmente reconocible y un auténtico place to be entre el público foodie.

También en Londres y París

Aunque abrir un restaurante es todo un reto en los tiempos que corren, sus jóvenes fundadores holandeses, Ron Simpson y Julien Zaal, han apostado firme y claro por Madrid “porque es una ciudad que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos y a la que le gusta salir y divertirse”.

The Avocado Show, que también tiene previsto inaugurar en Londres y París en los próximos meses, se ha convertido en toda una referencia internacional para los aficionados al aguacate y a la comida saludable. Una propuesta gastronómica con sello propio que combina un sabor, un colorido y una presentación sorprendentes. Como señalan en su página web: “Nuestro objetivo es servir a los amantes del avo en todas las ciudades guays del mundo.”