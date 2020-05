'Tele-rosquillas': las mejores pastelerías de Madrid para celebrar San Isidro en casa

Las fiestas de San Isidro que cada año celebra la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo y que este año, concretamente, tendría lugar del 14 al 17 de este mes, ha tenido que ser cancelada debido a la pandemia generada con la enfermedad del COVID-19.

Aunque no podamos salir a las calles vestidos de chulapos y chulapas, podremos seguir disfrutando de alguna de las tradiciones típicas de estos días: por ejemplo la de comer rosquillas. No hay que perder la actitud ni el espíritu festivo y por eso, para homenajear al patrón de la capital hemos seleccionado algunas de las mejores pastelerías de la ciudad que durante estos días envían a domicilio, y por supuesto tienen de todo tipo: las Tontas, las Listas, las Francesas, las de Santa Clara y las Segovianas. ¡Toma nota y no te quedes sin ellas!

La mallorquina

Una de las pastelerías de referencia de Madrid, quiere endulzar esta fiesta a todos los madrileños, que ahora, desde sus casas podrán disfrutar del servicio para llevar y gozar de las tradicionales rosquillas en sus diferentes versiones. Sus tiendas de Puerta de Sol y Velázquez, 39 ofrecen servicio a domicilio a través de Glovo.

Las rosquillas de La Mallorquina siguen la clásica receta con una base de masa de anís y un acabado diferente, bañadas una a una y horneadas en el obrador. Así, para estos días, la pastelería cuenta con las Tontas, con un toque de anís; las Listas, con una cobertura de fondant de limón; las de Santa Clara, con merengue seco e incluye las Rosquillas de Alcalá, de hojaldre cubierta con yema y azúcar glaseada.

El Horno de San Onofre

Este lugar tradicional, donde llevar haciendo rosquillas toda la vida se encuentra en la calle de San Onofre, 3. Este horno, además de ser conocido por preparar los roscones de reyes más famosos de la capital, también es experto en elaborar rosquillas de santo artesanales añadiéndoles un toque gourmet. Todos sus ingredientes son de primera calidad y también encontrarás varios tipos de rosquillas con las que celebrar desde casa la fiesta de San Isidro. Haz tu pedido aquí.

Casa Mira

Otro de los lugares donde poder encontrar este exquisito dulce de primera calidad es Casa Mira. Una pastelería que llama la atención por su gran escaparate con las diferentes rosquillas y dulces colocados manualmente con gran cuidado y delicadeza. Las Listas, Tontas y Francesas son algunas de las más ricas, pero puedes realizar un pedido a domicilio de los dulces que más te gusten para estos días. Aquí puedes encontrar los teléfonos de contacto.

Lhardy

Es una de las pastelerías más tradicionales de la capital que ofrece todo tipo de rosquillas o otros dulces deliciosos. Cuentan con todo tipo de especialidades, y tienen para todos los gustos. Siempre es una tradición pasarse por delante de esta pastelería para impregnarte del olor que desprenden sus ricas elaboraciones, pero este año nos tendremos que conformar con que nos lo traigan a casa.