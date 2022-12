12 regalos de Navidad perfectos para ‘foodies’

El regalo perfecto para los amantes de los espumosos. Y no hablamos de cualquier champán, sino del Perrier-Jouët Belle Epoque, el tercero más prestigioso del mundo que es un auténtico escándalo para celebrar en las noches más especiales de Navidad. Esta casa, que se fundó en 1811, tiene el honor de ser una de las productoras con una de las tradiciones de champán más sofisticadas de todo el planeta.

Primeras veces

Las primeras veces siempre son vertiginosas, pero completamente satisfactorias. Si no sabes que regalar por Navidad y nunca has regalado un buen vino, te animamos a que lo hagas por primera vez. Para no fallar te recomendamos un Gran Vino de Rueda Pie Franco 2020, que cuenta con la Denominación de Origen Rueda y cuya producción es un auténtico tesoro.

Y es que solo hay 2334 botellas de este delicioso vino en el que destaca el símbolo del corzo, una muestra de respeto y de integración con la naturaleza con la que cuenta la familia Martúe.

