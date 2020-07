Recorriendo los mejores lugares para degustarla: así celebramos el Día Internacional de la Tarta de Queso

Como para gustos, los colores, os presentamos muchas diferentes en ambas versiones y nada como rendirle homenaje en su día, el 30 de julio , y disfrutar de una ruta saboreando las mejores de Madrid… o Palencia, Chiclana porque sin duda alguna, la #tartadequeso está de moda en todas partes. Es uno de los postres más versátiles -a la par que clásico-, con legión de incondicionales y ‘catadores oficiales’ de cheescakes por todos los restaurantes del país. ¿Empezamos?

EN MADRID

Colósimo

Ortega y Gasset, 67. Madrid. Tel. 91 453 14 25. En cuanto decimos ‘Colósimo’ es inevitable no pensar en ‘tortilla’, pero sus postres no tienen nada que envidiarle y es bien sabido que su Tocino de cielo siempre se merece un sitio en la comanda; pero ojo, que con la vuelta tras el confinamiento, le ha salido un fuerte rival al que tampoco le falta el sello del sur de los hermanos Romero…

Tarta de quesos y Payoyo

Con 2 Fogones

San Bernardino, 9. Madrid. Tel. 91 559 63 26. En uno de los barrios con más encanto de Madrid se encuentra este restaurante que recoge recetas de todo el mundo y acoge a todo tipo de comensales. Y es que aquí conviven platos saludables con ‘pecados’ para darse un capricho. Y con el postre hay que pecar.

Tarta de queso fresco con coulis de frutos rojos

DNorte

Mesonero Romanos, 8. Madrid. Tel. 91 110 13 24. Es el lado más informal del reconocido Villoldo, que con una carta sencilla y divertida -que refleja a la perfección la taberna que es-, resulta ideal para compartir y picar algo desde mediodía y hasta bien entrada la noche ininterrumpidamente. Y todo picoteo sabe mejor si termina con un buen postre, por supuesto, casero… aquí hay que pedir ‘La tarta de la madre de Cris’.

Tarta artesana de queso fresco con coulis de fruta de temporada

El Jardín de Alma

Arturo Soria, 207. Madrid. Tel. 91 066 91 92. De este nuevo vergel no se puede ir nadie sin probar el postre protagonista del día, cuya receta es uno de los secretos mejor guardados del chef Borja Segura y cumple a la perfección sus señas de identidad: buen producto, calidad y tradición. El resultado es tan suculento que no querrás compartirla.

Tarta de queso por Borja Segura con helado de frutos rojos y crumble de lima

La Malaje

Plaza de la Paja, 10. Madrid. Tel. 91 081 30 31. Lleva años haciéndonos viajar al sur a cada bocado y ahora, lo hace desde una nueva dirección, en el corazón de La Latina y con terraza, donde Manuel Urbano y Aarón Guerrero vuelcan todo su trabajo. Este viaje comienza en los entrantes, con cásicos como Carné mechá de lomo ibérico de bellota, Chicharrón de Cádiz, Carpaccio de atún rojo en manteca colorá, y termina con los postres…

Tarta de queso Payoyo en dos texturas

Los Galayos

Botoneras, 5 - Plaza Mayor, 1. Madrid. Tel. 91 366 30 28. Ubicado en plena Plaza Mayor, lleva más de 125 años conquistando a propios y extraños… Entre sus platos estrella destaca el Cochinillo asado de Espirdo y entre los postres, su tarta de queso, que como puede leerse en su carta, es su dulce más popular.

Tarta de queso con frutos del bosque.

New York Burger

S. Germán, 5. Tel. 91 770 30 79 /C. Recoletos, 4. Tel. 91 431 84 17 /Pº de la Castellana, 89. Tel. 91 770 79 82 /Miguel Ángel, 16. Tel. 91 593 71 57. Madrid. /CC. Moraleja Green. Tel. 91 601 51 28. Lleva once años rindiendo culto al producto más americano y sus hamburguesas no faltan en ningún top. Por supuesto, con este nombre, entre sus postres no podía falta la auténtica cheesecake… ¿Qué más da en qué idioma la llamemos si lo importante es que este postre no tiene fronteras?

New York cheesecake, la clásica tarta de queso neoyorkina con salsa de frambuesa

Piantao

Paseo de la Chopera, 69. Madrid. Tel. 91 467 54 02. Se trata del argentino que ha vuelto locos a los madrileños; y es que Javier Brichetto domina las brasas como pocos y de ellas sale ¡hasta la tarta de queso!, con un irresistible sabor ahumado que se entremezcla con los tres tipos de queso que lleva.

Tarta de queso de la casa pasada por el horno de leña

Ponzano

Ponzano, 12. Madrid. Tel. 91 448 68 80. Este restaurante, situado en una de las calles más animadas del barrio de Chamberí, es todo un referente cuando lo que se busca es cocina de toda la vida. Y así es su tarta, clásica y deliciosa…

Tarta de queso hecha en casa

Villoldo

Lagasca, 134. Madrid. Tel. 910 224 552. Abrió sus puertas hace 7 años y desde el primer momento conquistó a los madrileños con su honesta cocina, que traía un trocito de Palencia a la capital. Y como todo lo que hace la familia Pedrosa, nos tomamos una pequeña licencia, y en este caso, en vez de tarta, pedimos:

Helado de queso fresco en infusión de frutos rojos

POR ESPAÑA

Atenas Playa - CÁDIZ

Novo Sancti Petri, Playa de la Barrosa, Chiclana, Cádiz. Tel. 856 92 51 90. Es el beach club por excelencia de la zona donde además se come muy pero que muy bien, por supuesto, mirando al mar. Entre los postres, a la que se le rinde hoy homenaje, arrasa la…

Tarta de queso casera 100x100

Habana Cafetería - PALENCIA

Mayor Principal, 101. Tel. 979 04 16 24. Palencia. Como bien reza su claim, es “la cafetería de siempre, pero mejor”. Ese punto de encuentro para ir a cualquier hora del día y en el que conviven los abuelos, adolescentes, familias… y es que su propuesta es para todos. Así que de postre o para merendar, su tarta de queso siempre apetece y además tiene historia: la hacen con gorgonzola en una base de masa sablée. Y se llama así porque es una receta del jefe de cocina de Villoldo, Jeiner Milton... No lleva horno y eso hace que el queso azul no se pase de aroma y sabor, ¡ñam!

Tarta Milton

La Barra de Villoldo - PALENCIA

Plaza Rinconada de San Miguel, 2. Palencia. Tel. 979 61 02 02. Este acogedor bar podría recordarnos por su carácter informal al madrileño dNorte, y precisamente con él comparte el postre del que hablamos… De nuevo la familia Pedrosa confía en ‘La tarta de la madre de Cris’, para ellos, una de las mejores de España.

Tarta artesana de queso con coulis de piña

La Mesa de Conus - VIGO

Rúa San Roque, 3. Vigo. Tel. 698 174 873 .Víctor Conus no deja de conquistar paladares con su menú degustación, en el que desde el jueves 30 y hasta el domingo, se cuela junto al Jamón ibérico de bellota Doña Lola y sus siempre presentes Croquetas ‘de la Yaya’, y en lugar de su tabla de quesos, un dulce muy especial…

Cremoso de quesos gallegos con crumble y frambuesas

New York Burger - BARCELONA

Pelayo, 5. Barcelona. Tel. 93 270 20 66. Hace poco más de 6 meses que en Barcelona también puede disfrutar de New York Burger, y en la oferta de la ciudad Condal tampoco falta este aclamado dulce…

Tarta de queso cheesecake como en NY