Así es RavioXO, el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz

El mejor cocinero del mundo ha querido empezar el año con nuevos proyectos, un año que viene grabado en sus cocinas con la palabra pasta. Y es que, desde que el pasado mes hablase por primera vez de RavioXO en El Hormiguero, no ha habido día que no hayamos oído hablar de su nueva apertura.

Y es que, sin duda, podemos decir que es una de las aperturas gastronómicas más esperadas del 2022. Tal es así que a pesar de no haber abierto todavía sus puertas la cuenta de Instagram del restaurante ya cuenta con más de 30.000 seguidores.

Fue en el programa dirigido por Pablo Motos donde confesó por primera vez en que se basará su nuevo proyecto. “RavioXO estará englobado alrededor del mundo pasta. Imagina que coges la palabra pasta y la descontextualizas de cualquier gastronomía, la elevas y la dejas desprovista de todo”.

Además confesó que no será un restaurante de pasta como cualquier otro. “Crearemos nuestro propio lenguaje alrededor de la pasta, nos saltaremos muchas reglas y derribaremos dogmas”. Y es que el chef no es conocido por la simplicidad de sus platos… si no por todo lo contrario.

Tal es así que su pasta estará en un constante “diálogo entre Italia, China, Turquía, Argentina”, en lo que él llama “algo muy loco, creativamente muy libre y muy rompedor”. ¡Estamos deseando probar tu pasta, Dabiz!

Así será el restaurante

A pesar de que aún está en proceso de ser lo que será su nuevo restaurante, tanto el chef como su pareja Cristina Pedroche han querido compartir con sus seguidores de las redes sociales las primeras fotos del restaurante.

Con un toque retro, lo único que divisamos son algunas de las mesas del restaurante separadas por una cortinilla con una caricatura del chef y su peculiar cresta. Así que aún tendremos que esperar para conocer cómo será definitivamente el nuevo restaurante del mejor chef del mundo.