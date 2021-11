Las 6 propuestas gastro del Four Seasons Hotel Madrid para esta Navidad

El gigante árbol de Navidad colocado a las puertas del Four Seasons Hotel Madrid empieza a ser una tradición en el primer hotel de la cadena canadiense de hoteles de lujo en España. Todo el que pasa por esa esquina de la calle Sevilla espera, en época navideña, encontrarse con él. No es la única referencia festiva que el Four Seasons Hotel Madrid ofrece en esta época. Echamos un vistazo a sus propuestas gastronómicas para vivir unas fiestas muy apetecibles.

1) NOCHEBUENA

El corte helado de parmesano y trufa es, sin duda, uno de los mejores bocados con los que se puede empezar la noche más buena del año. Es uno de los entrantes del menú de Nochebuena que el 24 de diciembre propone el Four Seasons Hotel Madrid dentro de su programación gastronómica para esta Navidad. Le siguen otros entrantes fríos y uno caliente: gamba roja al amontillado con puré de apionabo y polvo de algas (espectacular el sabor del vino generoso jerezano en la mezcla). Rodaballo asado con su emulsión acompañado de topinambur (un tipo de tubérculo) y pularda trufada con aire de castañas, ciruelas y orejones al vino rancio son las dos propuestas de mar y montaña que continúan este menú, que regala a los comensales un prepostre antes del postre.

Este prepostre está compuesto de albahaca y cítricos, el contraste perfecto para la llegada del Montblanc con grosella negra y vainilla de Tahití. Este Montblanc, que es un postre hecho de puré de castañas endulzadas, conecta con las castañas de la pularda, cerrando el círculo de este menú creado por el equipo culinario del Four Seasons y acompañado por un maridaje escogido por su experto en bebidas, Agustín Trapero. Su precio: 350 €, incluido maridaje, tés y cafés.

El equipo de cocina del hotel también ha creado un menú para niños en esta noche tan familiar: ellos disfrutarán de propuestas tan divertidas como una air baguette de jamón ibérico o espaguetis carbonara con trufa melanosporum. Y para terminar, los golosos peques podrán tomar un brownie de chocolate con nueces pecanas y helado de vainilla, además de una selección de turrones y barquillos del menú principal. El precio del menú infantil es de 150 € por niño.

2) NOCHEVIEJA

Habrá gala de Nochevieja en el Four Seasons Hotel Madrid y, como todo Fin de Año que se precie, contará con música en directo, uvas de la suerte y barra de copas Premium. En cuanto al menú, en él encontramos perlas de ostra al champagne, paté de ave trufado al vino oloroso (de nuevo, los especiales vinos de Jerez protagonistas del plato), tartar de wagyu y caviar… Pero esto es solo el principio.

El verdadero protagonismo lo toman la caldereta de langosta de pescado y el pithivier (un pastel de hojaldre) de pichón con trufa y salsa perigourdine. En ese menú para despedir el año también habrá prepostre (con pomelo, frambuesa y champagne rosé), que prepara al comensal para un babá al ron, un bizcocho borracho que es especialidad de la repostería francesa y del norte de Nápoles, con trufa negra.

Y como se espera que la noche se alargue, en algún momento de la madrugada habrá opción de tomar unos churros con chocolate y otras propuestas en una recena. El precio del menú de Nochevieja es de 1.300 €, pero hay la opción de acudir al cotillón sin cena a partir de las 0:30 por 350 €.

3) COMIDA PARA LLEVAR

Una tendencia que continúa este 2021 es la del take away, que pusieron en marcha varios hoteles en Navidad de 2020 por culpa de la crisis del coronavirus. Si se quiere disfrutar en casa de un menú de cinco estrellas diseñado por el chef ejecutivo del hotel, Omar Mallen, solo hay que reservarlo para los días 24 y 31 de diciembre, recogerlo en el hotel esos mismos días y disfrutarlo en casa. Su precio: 180 € el de Nochebuena y 290 € el de Nochevieja.

4) 'BRUNCHS' DE NAVIDAD Y REYES

Si buscas un plan matinal para los días 25 de diciembre y 6 de enero, el Four Seasons Hotel Madrid ofrece un recorrido gastronómico por seis estaciones (la de quesos, patés, embutidos; otra de mariscos; otra de arroces, carnes y pescados; otra de ultramarinos; otra con smoothies y zumos; y un rincón dulce) en un brunch muy especial, amenizado con música en vivo.

En el del Día de Reyes, por supuesto, habrá roscón (que se puede comprar si se desea para llevar del 23 de diciembre al 9 de enero) y animación infantil. El precio del brunch de Navidad es de 250 € (150 € para niños hasta 12 años) y el de Reyes, 120 € (60 € para niños).

5) 'AFTERNOON TEA'

Un té calentito es algo a lo que no se puede renunciar cuando el frío aprieta. El Patio del Four Seasons seguirá ofreciendo su 'Afternoon Tea' durante todas las fiestas y en los días más especiales de estas lo acompañará de música y unas propuestas muy navideñas: del 1 de diciembre hasta el 31 de enero, en el lobby del hotel el visitante podrá encontrar una vitrina con pastries, vino y chocolate caliente. El precio del afternoon tea los días festivos navideños será de 69 €, e incluye una copa de cava.

6) NAVIDAD EN DANI BRASSERIE

El chef Dani García también ha diseñado propuestas navideñas (una de ellas, vegetariana) que se podrán disfrutar en su restaurante de la azotea. En su menú de Nochebuena hay tarta crujiente de trufa, lata de cangrejo real con caviar y crema agria, besugo… (precio: 285 €; menú infantil: 145 €).

En el del Día de Navidad encontrarás ostras con jamón ibérico, tarta de tomates de invierno con un toque de vainilla, nieve de queso feta y albahaca, pichón a la brasa, cigala de Huelva, tarta Selva Negra de Navidad… (precio: 165 €; menú infantil: 95 €).

Y el de Nochevieja empieza con una lata de caviar con coliflor, espárragos y brotes de eneldo, una tartaleta de cangrejo con nata de avellana y un toque de trufa blanca y una terrina de foie y continúa con angulas a la carbonara ahumada y trufa blanca, rodaballo asado con almejas finas y un Royal de Pato de Challans. Para finalizar, babá al ron y trufa (precio: 395 €; menú infantil: 195 €).