Planes para celebrar Acción de Gracias en Madrid y Barcelona

A muchos les puede parecer que no tenemos porqué celebrar Acción de Gracias. Y lo entendemos. Pero si lo piensas bien, es una costumbre bonita. Sentarse a la mesa rodeado de los tuyos y dar las gracias por todo lo bueno que tenéis en la vida y que os ha sucedido durante el año. No suena mal, ¿verdad? Es más, habrás visto en cientos de ocasiones, en películas y series o de tus amigos del otro lado del charco, lo divertido que puede ser celebrar el tradicional Thanksgiving. Este jueves, la mayor parte de familias americanas se reunirán alrededor de un suculento pavo y celebrarán estar juntos un año más. ¿Quieres unirte al día? Estos son los mejores planes en Madrid y Barcelona.

New York Burger

Se trata de uno de los que repite cada año y es que este restaurante americano, es un imprescindible para disfrutar de la comida genuina del otro lado del Atlántico. ¿El protagonista? El pavo, que no es cualquiera, sino que lo preparan ahumado en su horno al más puro estilo de los que tienen en Texas y con los que preparan sus famosas bbq.

Durante toda esta semana, de lunes a domingo y en horario de comidas y cenas, todos los restaurantes del grupo ofrecerán un menú Thanksgiving compuesto por su suculento pavo ahumado durante cinco horas y marcado en la parrilla, gravy de pavo, salsa de manzana y puré de patata como acompañamientos y un postre Thanksgiving para terminar. Todo ello por un precio de 17,90 euros por persona. ¡No te olvides de reservar!

Hard Rock Café Barcelona

Si hay un emblema de la cocina americana en la ciudad Condal, ese es su Hard Rock Cafe. Un año más, haciendo honor a su cocina tradicional del continente americano, se une a la celebración del Día de Acción de Gracias. El próximo 28 de noviembre y solo durante ese día, servirán un menú especial para la ocasión. El plato principal no podía ser otro que su pavo al horno, presentado en pechugas y relleno de beicon, cebolla, maíz, caldo y su salsa gravy, acompañado de verduras.

Tampoco faltarán el puré de boniato en este caso y la célebre salsa de arándanos. El fin del festín lo pondrá un pastel de calabaza, con salsa de caramelo, nueces tostadas y crema casera batida. Además, adaptarán el menú a los más pequeños para poder disfrutar de ese día en familia.

Desencaja

Al Iván Sáez, se le conoce por respetar al máximo el producto de temporada en todos sus restaurantes y un año más, a Desencaja, vuelve la celebración de Thanksgiving con un menú especial, que este año también se podrá disfrutar en La Tajada. Por 40 euros por comensal, ha preparado un excelente menú para no perderse. Incluye judías verdes guisadas con espinaca y papada ibérica, gnocchi de boniato con carbonara de hierbas y trufa, pavo asado con zanahorias glaseadas y salsa de frutos rojos y un postre a base de pastel de arándanos, crema de maíz y helado de vainilla, entre otros platos. Además, incluye bebida.

URSO Hotel & Spa

Esta tradición importada de Estados Unidos y con más de 400 años a sus espaldas, llega al centro de Madrid y lo hace concretamente al hotel URSO. La noche del 28 de noviembre, el hotel propone reunirse con la familia y disfrutar de un sustancioso menú, diseñado por el equipo de Media Ración, restaurante del hotel, pero pudiendo degustarlo en los diferentes espacios del hotel bajo reserva.

Así, esa noche se podrán degustar una tradicional crema de calabaza, para dar paso al pavo asado en su propio jugo, regado por salsa roja de arándanos y acompañado de los clásicos sides como son el puré de patatas y boniatos y las judías verdes. ¿Y de postre? Una tarta de ruibarbo con nata para chuparse los dedos. ¡No te lo pierdas!

CocoVail Barcelona

Si este día ya de por sí supone un festín, imagínate poder disfrutarlo a modo de buffet y comer todo lo que quieras. Esto es lo que propone CoCoVail, el primer beer hall de Barcelona, famoso por tener 24 cervezas artesanales de grifo y unas alitas de pollo para quitarse el sombrero.

Es más, aquí ponen en sus pantallas todos los deportes tradicionales de EEUU. Para el día de Thanksgiving, han preparado un buffet, que por 25 euros por persona, y en horario de comida y cena, podrás disfrutar del pavo y sus salsas, puré de patata, mazorcas de maíz, guisantes y pastel de calabaza. Y recuerda, para repetir todas las veces que quieras y con partidos NFL incluido.

Dear Hotel

Otro de los hoteles de la capital que se unen a celebrar Acción de Gracias, es el espectacular Dear Hotel en plena Gran Vía. En su restaurante Nice to Meet You, la noche del 28 de noviembre, podrás disfrutar de las vistas sobre la ciudad y de un menú por 35 euros, que comienza con una sopa de almejas, la típica clam chowder, para pasar al plato principal, el pavo con salsa gravy y de arándanos y relleno a la manera de New England.

El acompañamiento lo formarán ensalada de col, purés y cremas variadas, cebollas glaseadas, guisantes al vapor o un salteado de zanahorias y coles de Bruselas. El final perfecto lo pondrá el tradicional pastel de calabaza con nata fresca batida.

Majestic Hotel & Spa Barcelona

El prestigioso hotel barcelonés arranca con sus Menús a cuatro manos en el restaurante SOLC. El próximo 28 de noviembre, Byron Hogan, jefe de cocina del embajador James Costes, de la embajada de los Estados Unidos de Madrid, será invitado a formalizar su propio menú de Thanksgiving que se servirá en el hotel.

Junto a Luis Llamas, chef ejecutivo del restaurante, prepararán un menú creativo a base de pastrami sobre costrini de centeno, una ensalada de remolacha, encurtidos y manzana ácida, hígado de pollo ecológico con pera y avellana o el tradicional pavo de Acción de Gracias, que finalizará con tarta de calabaza con leche de oveja. Todo ello por 80 euros con maridaje incluido.

Jimbo Smokehouse

Para viajar con el paladar, a veces no hace ni falta salir de tu propia ciudad y eso es lo que propone Jimbo Smokehouse en Madrid. El 28 de noviembre, el restaurante famoso por sus carnes ahumadas, ha preparado un festín especial y contundente por nada más que 20 euros por persona.

El pavo como elemento estrella, estará acompañado de su relleno, salsa tradicional y de arándanos, puré de patata, patatas dulces asadas y panecillos caseros. ¡Imprescindible reservar!