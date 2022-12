Tiempo de marisco en Galicia: fiestas culinarias para despedir el año

Puede que no sepas que Galicia, la tierra del buen comer, vive en los últimos meses del año una auténtica explosión gastronómica. En primer lugar porque es especialmente en esta época cuando acontece un hecho crucial: se abre la veda del marisco de mejor calidad, esto es, aquel que marca el apogeo de lo que señala el dicho popular: “Nos meses sin r, marisco non comas, nin marisco merques” (en los meses sin erre, marisco no comas, ni marisco compres). Un refrán que, valga la explicación, se remonta a aquellos tiempos en los que los sistemas de refrigeración eran precarios y poco fiables. Sin electricidad y sin el método de las conservas, la preservación de los alimentos era complicada.

Consideraciones históricas aparte, si atendemos a esta recomendación, las delicias marinas habrían de consumirse tan sólo entre septiembre y abril. Y, por cuestiones de los ciclos reproductivos de las diferentes especies, la calidad se torna aún mayor entre noviembre y febrero. Estamos, pues, ante una temporada óptima para degustar marisco con toda su frescura, un hecho que, unido a la celebración de las fiestas navideñas, hace que los precios, desgraciadamente, se disparen.

Celebraciones culinarias

Pero lo que hace también de Galicia una época singular, gastronómicamente hablando, es la cantidad de fiestas culinarias que, en estos días, se reparten por las cuatro provincias, acompañadas de su tradicional charanga. Entre ellas, la famosa fiesta de O Barqueiro en el municipio de Mañón (A Coruña), con su típica degustación de frutos del mar. Un evento que comienza, como es tradición, con una misa en honor a los pescadores y mariscadores fallecidos, un acto inexcusable que tiene lugar durante el primer día del festejo. Ya en el segundo, y tras la lectura del pregón, se da paso a la apertura de una carpa gastronómica donde los asistentes pueden disfrutar de una suculenta degustación de marisco y deleitarse con las variadas actuaciones musicales.

Otra buena idea, por estas fechas, es acercarse a O Grove (Pontevedra), donde se celebran las Jornadas Gastronómicas de Exaltación de la Centolla, que se extienden a lo largo de un mes. Una ocasión para descubrir todos los secretos de este exquisito crustáceo de las rías gallegas: además de participar en visitas guiadas a la lonja y al puerto, lo más importante es que los restaurantes ofrecen creativos platos elaborados con este manjar.

Los cocineros de la ciudad se esfuerzan por ofrecer uno de los productos más exquisitos del mar con preparaciones muy variadas. Y aunque no falta, claro la centolla cocida al natural con un poco de laurel y sal, la más fácil de cocinar y una de las más sabrosas, los restaurantes pretenden sorprender a los comensales con recetas que cautivan el paladar de los asistentes. Todo ello en menús especiales, tapas, centolladas y un sinfín de modalidades.

Pequeñas dosis

El marisco, de alguna manera, también está presente en las distintas Fiestas de las Tapas, que el mes de diciembre se suceden por la comunidad gallega. Como la del Concurso de Tapas de Muimenta, en Cospeito (Lugo), que es ya un evento muy tradicional, o la del Concurso de Tapas O Tapicheo, que se celebra en Sarria, coincidiendo con el puente de la Constitución, y en la que los establecimientos de hostelería elaboran exquisitas creaciones para competir en dos categorías: tradicional e innovadora.

Aunque es, puede decirse, una constante durante todo el año, Galicia vive en este mes, más si cabe, su especial homenaje al paladar. Diciembre es mes de buen marisco, de locura en las lonjas y mercados de abastos y, cómo no, de reencuentros entre amigos y familiares.