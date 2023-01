Día de la Croqueta: las mejores de España por ovación popular

Se originaron en el siglo XVII en España y se han convertido en un verdadero ‘boom’ en todo el mundo, con una popularidad que ha traspasado fronteras y las han situado como una de las tapas que, sí o sí, no pueden faltar en una buena mesa que se precie.

Hablamos de nuestras queridas, amadas y siempre placenteras croquetas, unas bolitas de masa fritas que son el secreto de la felicidad y que se rellenan con jamón, pollo, queso o cualquier ingrediente que nos podamos imaginar. Si no... que lo digan a las croquetas de arroz con leche.

Las hay clásicas (como las de jamón), contemporáneas (como las de cachopo), extravagantes (como las de arroz con leche) o únicas (como las de tortilla de patatas). Y es que, si algo queda claro, es que cada croqueta que probamos es diferente a la anterior y que estos últimos años han vivido una auténtica revolución de sus sabores más allá del jamón y el bacalao.

¿Cuántas veces has recordado las croquetas de tu abuela? O las de tu madre, o las del bar al que vas todos los viernes con tus amigos, o esas que probaste en un viaje que todavía no has olvidado. Y es que, si eres un auténtico amante de la tapa por excelencia, sabrás que hay tantos tipos de croquetas como tipos de sibaritas en el mundo. Por eso venimos a seleccionar las que, para nosotros, son las más exquisitas del momento.

Las favoritas de la redacción

1. Las favoritas de María Escribano son...

“Son la combinación perfecta del crujiente exterior con el cremoso del interior. Para las que preferimos los sabores suaves del bacalao, estas croquetas son un auténtico espectáculo por lo bien que está logrado su sabor. El tamaño, además, es perfecto: ni tan grandes que no quepan en la boca, ni tan pequeñas que te parezcan poco”.

Casa Labra. Calle de Tenuán, 12. Madrid.

2. Las favoritas de Araceli Ocaña son...

“Las ponen de jamón, cabrales y bacalao que conforman la Santísima Trinidad Croquetera (les falta la de cocido pero en la vida no todo va a ser perfecto) y lo mejor es que van rebozadas en panko así que crujen casi tanto como unos Peta Zetas.”

Bodegas Rosell. Calle del Gral. Lacy, 14, Madrid.

3. Las favoritas de Álvaro Martínez son...

“Una visita a Casas-Ibáñez, en Albacete, lleva implícito una parada en Cañitas Maite. Sus croquetas, ganadoras en una ocasión de las mejores de toda España son un sueño croquetero por excelencia: suaves, cremosas y con unos sabores que, literalmente, explotan en la boca.”

Cañitas Maite. Calle Tomás Pérez Úbeda, 6, Casas-Ibáñez, Albacete.

4. Las favoritas de Marina Pérez son...

“Lavapiés puede tener el orgullo de ser uno de los barrios más culturales de Madrid, pero también de albergar entre sus calles unas croquetas históricas, de gran tamaño y que son tan míticas como la plaza de Lavapiés. Estas croquetas, sencillamente, siempre son un buen plan”.

Bar Melo’s. Calle Ave María, 44, Madrid.

5. Las favoritas de Miriam González son...

“Es el lugar perfecto para hacer un viaje a Andalucía sin salir de Madrid. Este lugar es la combinación perfecta de unos exquisitos vinos andaluces con unas espectaculares croquetas caseras, que se caracterizan por su sabor auténtico y casero. Si no tienes ganas de quedarte, también puedes llevártelas a casa”.

Quinto Vino. Calle de Hernani, 48, Madrid.

6. Las favoritas de Virginia Lázaro son...

“No hay nada mejor que los sabores de casa. Las mejores croquetas son las que se preparan con el amor de una madre y con la sabiduría de una abuela. Si me tengo que quedar con unas, son con las que se preparan en casa alrededor de una buena conversación y con la compañía de la gente que más quiero, mi familia. Y si las croquetas son de cocido... ¡mejor que mejor!”.

Las croquetas de Mamá. Como en casa en ningún sitio.

Por ovación popular

1. La mejor croqueta de España

¿Cuál es la mejor croqueta de España? Es difícil quedarse solo con una, pero hay premios que nos pueden dar una idea de a donde debemos dirigir nuestra mirada. Las mejores de España, según el concurso de Jamones Joselito de Madrid Fusión, son las de Santerra. Y no es para menos, pues tienen devotos por todas partes de España que destacan de ellas su cremosidad, su untuosidad y su imponente crujido al morderlas.

Santerra Restaurante. Calle del Gral. Pardiñas, 56, Madrid.

2. Croquetas de fabada

Llevan más de 15 años haciendo felices a los carnívoros, consagrándose como un auténtico templo al ganar y mantener un Sol Repsol. Pero, sin duda, una de las cosas que más llama la atención de este restaurante son sus finísimas croquetas. Están todas de muerte, pero si quieres probar algo original debes pedir sus conocidas croquetas de fabada.

La Taberna de Elia. Vía de las Dos Castillas, 23. Pozuelo de Alarcón. Madrid.

3. Las mejores croquetas a domicilio

Que el día más triste del año coincida con el Día de las Croquetas no es casualidad. No lo es porque es el día perfecto para quedarse en la tranquilidad de nuestro hogar.... ¡y pedir croquetas! Las mejores que hemos probado en mucho tiempo son las de Solo de Croquetas, una pequeña start up que las crea artesanalmente y que te va a dejar boquiabierto con sus sabores: de arroz con leche, de oreo o, nuestras favoritas, las de cachopo.

Solo de Croquetas. A domicilio a través de su web.

4. Croquetas de autor

Unas croquetas que bien merecen una mención son las de Hensi Madrid, un restaurante que no ha parado de ganar adeptos los últimos meses. Un restaurante que destaca por la calidad de sus productos y que tiene un plato estrella: su croqueta de umami.

Estas están elaboradas con panko, jamón pata negra cortado a cuchillo e incorporan una yema de huevo de codorniz en el centro de cada una de ellas. O lo que es lo mismo: un auténtico escándalo gastronómico.

Hensi Madrid. Avenida de Alberto de Alcocer, 43. Madrid.

5. Croquetas BLESSpectaculares

Para celebrar el Día Mundial de la Croqueta, el BLESS Hotel Madrid ofrece una degustación especial de 3 croquetas: su famosa croqueta de jamón, conocida como BLESStacular, la croqueta cremosa de boletus y su innovadora croqueta de chipirón encebollado. ¡Bon apetit!

BLESS Hotel. Calle de Velázquez, 62. Madrid.

6. Croquetas cremosas

No hay mayor placer que el de una croqueta cremosa. Eso es lo que pensaron en este restaurante, que se han convertido en uno de los grandes expertos en conseguir la untuosidad perfecta de sus croquetas. ¿Nuestras favoritas? Las de carabineros o las de jamón ibérco, puro placer gastronómico.

La Parrilla de Arganda. Av. de Madrid, 47, 28500 Arganda del Rey, Madrid.