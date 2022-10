Día Internacional del Chef: 7 chefs y restaurantes de España para celebrarlo

España es mundialmente conocida por tener una de las mejores gastronomías del planeta, es equilibrada, variada y muy saludable, no es para menos que los mejores chefs del mundo son españoles. Comer es uno de los actos sociales más divertidos que se pueden hacer con la familia, los amigos o la pareja, y los españoles somos profesionales en salir a disfrutar de la buena comida.

Casi dos millones de personas en España trabajan del sector de la cocina, y para rendirle un homenaje a estos trabajadores que nos alegran los días hemos recopilado, junto a la app TheFork, 7 de los mejores chefs españoles.

Dabiz Muñoz, Madrid

El mejor chef del mundo, y no lo decimos nosotros sino los prestigiosos premios The Best Chef Awards, quienes le han otorgado, por segundo año consecutivo, la máxima categoría dentro del mundo de la cocina.

Padre de DiverXO, StreerXO, GoXO y RabioXO, los cuatros restaurantes que le han llevado a la cima del mundo de la gastronomía con 3 estrellas Michelín, 3 soles Repsol y una infinidad de premios y fans de sus comidas.

Sergio Bastard, Santander

Casona del Judío, en Santander, es la casa madre del chef Sergio Bastard. Una antigua casona de indianos es el marco de este restaurante, de ahí el nombre, a tiro de piedra de las playas de la ciudad cántabra. Su cocina es creativa sin artificios, personal sin excentricidades.

Bebe de la tierra y el mar que baña la región y se disfruta con su producto, sobre el que aplica un gran nivel técnico sin maquillarlo. Proximidad y sostenibilidad son clave para un cocinero que entiende la profesión “como un regalo, ya que compartimos momentos felices con nuestros clientes, cumpleaños, aniversarios, momentos especiales, haciendo que ese día seamos parte de esa celebración”.

Enrique Pérez, Sigüenza

En 2001, Enrique y Eduardo Pérez tomaron las riendas del negocio familiar, El Doncel, una antigua casona del siglo XVIII reconvertida en restaurante por sus padres, que venían de familia hostelera ya desde finales del siglo XIX. El antiguo Café de la Estación, el bar El Motor y El Doncel fueron viendo pasar a generaciones de esta familia que continúa dando vida a este último ¡y de qué manera!

Una estrella Michelin ya reconoce el trabajo que realizan con la cocina regional por bandera, con dosis de vanguardia y sala y bodega a la altura. Es, sin duda, un imprescindible en la ciudad del caballero medieval.

Martín Berasategui, Lasarte-Oria

Es el chef con más estrellas Michelin de España y uno de los más laureados del mundo. Su triestrellado restaurante homónimo es el punto de partida idóneo para descubrirle y explorar su cocina en el maravilloso entorno de la campiña vasca. Su gastronomía imaginativa, innovadora, fresca y enraizada en el alrededor, pero abierta al mundo se acompaña de un impecable servicio y una excelente bodega que, en conjunto, lo convierten en una verdadera experiencia memorable.

Para él “no hay mejor celebración para un cocinero que vestir la chaquetilla y estar frente a los fogones en su día. Es la mejor profesión que puedo imaginar y volvería a elegirla si naciera de nuevo”.

Íñigo Urrechu, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Más de 20 años lleva Íñigo Urrechu trasladando la cocina vasca más actual a Madrid. Su recetario tradicional con una vuelta personal y elegantísimos sabores lo han encumbrado como uno de los mejores restaurantes de la Comunidad igual que a otros de sus negocios como el mismísimo Zalacaín, que hoy lidera él, o el Erre & Urrechu de Marbella.

El corte de foie con teja crujiente de naranja es uno de los platos que él elige como más representativo mientras cuenta que “soy chef o cocinero, como me gusta definirme, desde que tengo uso de razón, ya que desde crío jugaba en los fogones de casa con mis padres, por lo que la gastronomía corre por mis venas. No puedo concebir mi vida y mi día a día, sin cocinar, sin estar en mis casas, los Urrechus y Zalacaín”.

Javier Sanz y Juan Sahuquillo, Casas-Ibáñez, Albacete

Oba es el espacio que estos cocineros han dedicado a la parte más gastronómica de su cocina. Abierto este mismo año, lo que era un local familiar de un pueblo de Albacete hoy sabe a estrella Michelin. Desde allí proponen un fantástico viaje por la cocina manchega de raíces con materias primas del propio valle del Cabriel y técnicas antiguas con mucho de innovación, poniendo en valor a los pequeños productores.

Para ellos, “OBA es nuestra manera de sentirnos libres dentro de la cocina, de saborear los sabores de antaño y poder mostrar al mundo que en nuestra comarca hay mucho que explotar. Es una manera de afrontar la vida, de dedicación, una forma de ver la cocina desde una parte más primitiva y con un cariño casi enfermizo hacia la naturaleza”.

Pepe Rodríguez Rey, Illescas, Toledo

El televisivo y más característico juez de MasterChef es uno de los cocineros más queridos del país y lleva media vida al frente de su casa, El Bohío. Él es la tercera generación de este negocio abierto en 1934 y en el que tuvo la acertada visión de transformar la cocina tradicional heredada de su madre.

Actualmente su estilo es actual, moderno, pero respetando todo el sabor de Castilla La Mancha, su región. “Creo que la mejor manera de entender mi cocina es probar cualquiera de sus tres menús. Imprescindible la pringá del cocido, la ropa vieja o la versión de los gazpachos manchegos”, recomienda él mismo.