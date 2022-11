El plato perfecto y secreto es el cocido del Ritz, que aúna lujo y tradición

El cocido del Ritz ha vuelto para quedarse los jueves como el indiscutible plan perfecto secreto de los ya de por sí apetecibles planes de invierno. Cabe destacar que 'vuelve', 'secreto' y 'perfecto' no son palabras elegidas al azar para describirlo, porque tiene de todo eso y más: en este caso, 'calidad' se sumaría como extra, y es por eso que merece la pena buscar el detalle en cada una de esas características.

¿Qué tienen que ver el cocido del Ritz, los jueves y Alfonso XIII?

Quiso la casualidad que la increíble reforma del Mandarin Oriental Ritz coincidiese en tiempo con la crisis pandémica, por lo que hasta ahora no habían podido devolver a Palm Court, el restaurante de cocina clásica del hotel, su delicioso cocido, con una más que interesante propuesta.

Porque este cocido no es uno más, está claro que solo por el marco incomparable (sí, lo hemos dicho, pero dinos si no encaja a la perfección el término) ya merecería una mención de honor, pero también es histórico porque, no en vano, estamos ante un lugar clave para Madrid.

De hecho, solo se sirve los jueves al mediodía porque era Alfonso XIII el que pedía que en esos mismos salones le sirviesen el mismo día de la semana este tradicional plato de cuchara. Palabras mayores las de este cocido, entonces.

¿Por qué el cocido del Ritz es un plan secreto para los madrileños?

Porque a pesar de esta centenario origen, pocos madrileños saben (aún) de su existencia y este es, sin duda, el plan secreto perfecto. Y por secreto queremos decir, sobre todo, sorprendente. Con el brillo que desprende el renovado hotel, con las reseñas que acumula por sus exquisitas propuestas culinarias, ya sean de tradición o de vanguardia, pocos imaginan que un plato de origen tan castizo pueda tener cabida en su lujoso salón.

Pero ya ves que una cita perfecta un jueves inesperado puede comenzar cruzando la majestuosa puerta del Ritz para disfrutar después bajo su cúpula de un plato simplemente perfecto.

Qué convierte al cocido del Ritz en un plato perfecto

La perfección, ese rasgo que a veces se utiliza banalmente pero en este caso tiene todo su sentido: el cocido del Ritz está pensado al milímetro para que nada falle.

Empezando por el continente, las soperas de plata, la vajilla, la cubertería y, por supuesto, la atención del personal (que por cierto sigue siendo el mismo de siempre, lo que le confiere a la experiencia de un ambiente amable y familiar que invita a sentirse como en casa).

Y después, el contenido: Sergio de la Plata, Head Chef de Palm Court, demuestra que la cocina de alto nivel también puede ser sencilla y recupera, directamente, la receta tradicional del cocido para servirlo, como cabía esperar, en tres vuelcos. Tres pases bien hilados entre sí con un punto en común, su calidad.

El extra del cocido, la alta calidad de sus ingredientes

Es el propio personal del hotel el que bromea, "el mejor cocido es siempre el de una madre," a sabiendas de que estamos, sin duda alguna, ante un digno competidor. Para ello, simplemente, ingredientes de calidad bien equilibrados.

Comenzando por su sopa, que se sirve desgrasada, con fideo fino tipo cabello de ángel, que se cocina a fuego lento con costilla, hueso de espinazo, hueso de caña de jamón de bellota , chorizo, morcilla y gallina para aportar consistencia.

Le sigue un segundo vuelco en el que las estrellas son sus garbanzos pedrosillanos (recomendamos acompañarlos de su fina salsa de tomate), pero también brillan patata, zanahoria, col y nabo.

Cierra un tercer vuelco que se compone de tocino entreverado, chorizo, morcilla, morcillo con su tuétano, carne de gallina y las clásicas pelotas de pan y carne deshilachada.

Sin duda, una experiencia única a la que la sumiller de Palm Court propone sumar un vino, El Regajal, con D.O. Ca. Madrid procedente de Aranjuez.

Cuándo y cómo disfrutar del cocido del Mandarín Oriental Ritz

Este castizo cocido se sirve los jueves en el Palm Court del MO Ritz, el corazón de Madrid y tiene un precio de 55 euros.