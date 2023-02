¿Caro y malo? ¡No! Estos son los mejores restaurantes de aeropuerto del mundo

Has llegado demasiado pronto al aeropuerto porque, como siempre, has preferido esperar allí y no ir con prisas. O tú... que te has encontrado con la sorpresa de que tu vuelo se ha retrasado 2 horas. La respuesta de nuestro cuerpo ante los inconvenientes en un aeropuerto es sencilla: irse a una de sus cafeterías o restaurantes a tomar algo mientras se intenta pasar el tiempo lo más rápido posible.

Es habitual, y por mera rapidez, que los aeropuertos tengan una inmensa variedad de platos que son perfectos para el 'take away'. Entre ellos bocadillos, sandwiches, fruta o bollería. Pero también hay otros tantos que han hecho del aeropuerto el lugar idóneo para disfrutar de una sobresaliente gastronomía. ¿No nos crees? Atento a estos restaurantes que, además de sus restaurantes en plena ciudad, también tienen opciones dentro de los aeropuertos que son un escándalo.

1. The Salt Lick BBQ, Aeropuerto Internacional de Austin

Dentro del Aeropuerto Internacional de Austin es donde nos topamos con este restaurante que puede presumir de servir auténtica comida texana. Los viajeros que pasan por allí destacan, sobre todo, sus deliciosas costillas a la barbacoa, que se consagra como su plato estrella. No solo eso, pues este restaurante de aeropuerto también ofrece música en vivo y una selección de cervezas artesanales que la han convertido en una de las grandes maravillas gastronómicas de este lugar de paso.

2. La Moraga Airport, Aeropuerto de Málaga

Lo encontramos en la Terminal 3 del Aeropuerto de Málaga y es, para muchos, una auténtica maravilla culinaria en la que se puede encontrar la tradición de los platos con un toque creativo y modernos. Entre sus platos destacados se encuentran las croquetas de rabo de toro y el atún rojo a la plancha. Este restaurante, que tiene también su versión a los pies de las playas malagueñas, es perfecto para esperar a nuestro vuelo por mucho que se retrase.

3. Brasserie Flo, Aeropuerto de París-Charles de Gaulle

Lo encontramos en uno de los aeropuertos con más tráfico de toda Francia, el de París-Charles de Gaulle. Este ofrece una selección de platos clásicos franceses como el steak tartar o el soufflé de queso entre sus especialidades. Elaboraciones que vienen perfectamente acompañadas por una amplia variedad de vinos franceses. El ambiente se consagra como sofisticado y elegante, haciendo de este aeropuerto un lugar donde tener una experiencia culinaria refinada.

4. Gordon Ramsey's Plane Food, Aeropuerto de Londres-Heathrow

Este restaurante lo encontramos en uno de los aeropuertos más concurridos de Londres, que viene bajo el sello de uno de los chefs más conocidos del mundo por su conocido programa al estilo 'Chicote', Pesadilla en la Cocina. Concretamente en la Terminal 5, donde se puede disfrutar de bocados de exquisita comida. Una de las más pedidas es su menú de dos platos, que te lo preparan en menos de 25 minutos y que es perfecto para esperar las largas horas de espera. El lugar, además, también es una maravilla con una simulación de un avión ante nuestros ojos.

5. The Kitchen by Wolfgang Puck, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

En el interior del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles nos encontramos con un restaurante con unas deliciosas comidas estadounidenses. Los viajeros, aquí, se han postulado como verdaderos fans de sus hamburguesas, ensaladas y sopas. Pero no solo por eso, si no por el amplio abanico de opciones vegetarianas que se pueden encontrar en su carta.

6. Can Terra Aire, Aeropuerto de Ibiza

Se ha convertido en una auténtica referencia en el local que tiene ubicado cerca del puerto de Palma. Y, desde 2017, también están consiguiendo cautivar a los paladares de los pasajeros que pasan por este ajetreado aeropuerto. Lo hacen bajo el nombre Can Terra Aire, y se conforma como el lugar ideal para degustar pintxos y tapas de una altísima calidad que, acompañados por una cerveza bien fría, son el sueño viajero por excelencia en este aeropuerto.