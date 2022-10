El bar en que todo cuesta 1 euro: el último viral de Barcelona

Sí... como lo lees, todo a un euro. Desde hamburguesas y cervezas... a magdalenas y cafés. Y al llegar la noche, y la fiesta, la barra se llena de copas y chupitos. Y es que aquí todo lo que puedas imaginar está a un precio, como poco, llamativo.

Un bar que, a pesar de la pandemia y la inflación continua ahí, acogiendo a todo aquel que quiera disfrutar de comida de calidad a un precio espectacular. No es de extrañar que siga en pie... pues es habitual encontrarse en su puerta a a habitantes y viajeros asombrados en sus puertas ante el cartel que reza "Tot 1€". "¿Esto es verdad?", pregunta uno de los que se ha parado en su puerta.

Este típico y, a la vez, atípico bar se encuentra en el número 15 de la Calle Aribau, tras la Universidad de Barcelona y muy cerquita de la Gran Vía de las Cortes Catalanes. Un lugar que, ya al entrar, nos da la sensación de estar donde tenemos que estar: en un bar de los de toda la vida con una larga barra en la que abundan los taburetes altos y las tragaperras.

Al son de la campana suena la propina

Dentro nos encontramos con Josep Serral, dueño del local desde hace 5 años, que cuenta orgulloso lo difícil, pero gratificante, que es llevar un local donde todo el mundo puede consumir algo. Y es que entrar con un billete de 5€ y salir con el estómago lleno no es algo habitual en la actualidad.

Los clientes entran por decenas, sobre todo cuando llega la noche, y muchos de ellos contentísimos con el servicio hacen sonar la campana de la propina. Tanto que algunos de sus clientes estrella, como cuentan, han llegado a dejar hasta 20 euros de propina. Un dinero que, cuenta su dueño, ayuda a que el bar siga adelante y que es una gran muestra del cariño y amor que tienen sus clientes por este bar que se ha hecho más viral que nunca.

Pero el éxito no viene solo... este bar ha cosechado sus triunfos por estar abierto más de 18 horas diarias, de lunes a viernes. Y es que no solo es el hogar de unas tapas baratas, es un lugar de encuentro de trabajadores, habitantes de toda la vida del barrio y, también, gente que hace la previa antes de irse de fiesta. No son los únicos, porque este bar se ha vuelto muy popular entre los extranjeros que entran absolutamente encandilados por los bajos precios.

Un bar viral

TikTok también ha sido clave en la fama que ha alcanzado este baratísimo bar, ya que muchos creadores de contenido han acudido a este lugar buscando “la mejor ganga”. Tras probar la comida y degustar las bebidas muchos de ellos han coincidido en que es el “bar más barato de Barcelona”, atrayéndole una nueva clientela que se ha vuelto, literalmente, loca con sus precios.

Tras viralizarse en la red social las largas colas han sido la norma cada fin de semana. Y es que, aquí, la espera merece la pena más que nunca.