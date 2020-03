5 lugares donde disfrutar del Día Internacional del Queso

El próximo 27 de marzo, se celebra el Día Internacional del Queso. Y seguro que pensáis, ¿cuántos días hay de comida? Hace poco se celebraba el día de la pizza , el de la croqueta o hasta el de las galletas Oreo. No nos hace falta contar con un día específico para celebrar uno de los amores más grandes que hay, el amor a la comida. Y si a finales de este mes le toca el turno al queso, nos adelantamos para contarte cuáles son las direcciones imperdibles para cualquier amante de este alimento. Todo ello en Barcelona. ¿Te apuntas?

Vila Viniteca

Si decimos que se trata de una de las tiendas gourmet de la ciudad por excelencia, no estaremos equivocados. Quizás les conoces por sus vinos o por su célebre cata por parejas, que premia a los mejores catadores de vino del país, pero Vila Viniteca es mucho más. Y uno de sus puntos fuertes es, precisamente, el queso. Disponen de una extensa cantidad de referencias de todo el mundo, que afinan ellos mismos y que podrás llevarte a casa o degustar allí mismo, acompañados de su apabullante oferta de vinos.

Además, una vez al mes, dan catas a todo aquel que quiera asistir. Su curso de 'Rápida introducción al mundo de los quesos' consiste en una degustación de quesos clasificados según el tipo de leche, maduración, pasta y corteza, acompañados de vinos, confituras, frutos secos y panes. Todo ello por 69 euros y para un máximo de 15 personas.

Cheese's Art

Si solo en el nombre del restaurante, ya está la palabra 'cheese', lo tomamos como una declaración de intenciones. Y es que este restaurante en uno de los epicentros gastronómicos de la ciudad, el Carrer d'Enric Granados, lleva lo de servir queso en todas sus versiones como bandera. El interior, aúna la otra parte de su nombre, el arte. Y es que han versionado grandes obras de arte, como 'El Nacimiento de Venus' de Boticelli o 'La creación de Adán' de Miguel Ángel, añadiéndoles el queso como otro de los protagonistas de las escenas que representan.

En la carta, te esperan platos como un sinfín de opciones de fondue, (acompañada de foie-gras, de carne o de cava al Reblochon, entre otras), raclette o platos que incorporan al rey de la casa, como un risotto de boletus y Grana Padano o una milanesa de pollo con Havarti.

Tablafina

Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Tras afianzar su proyecto en Madrid y además, recibir el premio a la Mejor Tabla de Quesos de Madrid por Inlac, Tablafina se exporta a Barcelona, concretamente al NH Collection Gran Hotel Calderón. Con el asesoramiento de Abel Valverde y David Robledo, han creado un espacio donde disfrutar de platos tradicionales de la gastronomía catalana, embutidos como la llonganissa Pebrada o el fuet de Vic y, por supuesto, de una mesa de quesos.

Seleccionados por Abel Valverde -recordemos esa tabla para soñar del Santceloni- presenta variedades, tanto nacionales, como internacionales, elegidos por su estacionalidad y mejor momento de degustación. Así, los comensales podrán elegir su tabla, con 4 o 7 variedades -siempre al gusto del cliente- y maridarlas con los vinos seleccionados por el equipo.

La Cua Curta

En pleno corazón del Born, se encuentra este coqueto restaurante, considerado por muchos como un tesoro, con cerca de 40 años a sus espaldas. Ajenos a modas, han sabido ser fieles a su buen hacer y la tradición que les caracteriza. ¿La especialidad de la casa? Los quesos. Se pueden probar en tablas o en fondue, plato que les ha hecho famosos, que proponen degustar con pan, crudités y fruta. Además, acaban de lanzar al mercado algo revolucionario, Cheese Cube, la primera fondue que se puede pedir a domicilio.

A través de las principales plataformas de delivery, recibirás en casa una cajita de cartón reciclable, que solo necesita 1 minuto al microondas. Además, el kit viene con una cerámica y una vela, para mantenerlo caliente y se acompaña de lo que selecciones en tu pedido para mojar en el queso recién fundido.

Fondue suiza en el hotel The One

Aunque planteada como un evento efímero, no queríamos dejar de contarte que hasta el próximo 15 de marzo, The One Barcelona, acoge la segunda edición de su Mood Swiss Fondue Experience. En el rooftop del hotel, con vistas sobre Barcelona y en una de sus esquinas a la Sagrada Familia, este pop-up gastronómico ha sido todo un éxito. De la mano con Suiza Turismo, la idea es disfrutar alrededor de la mesa con fondues divertidas de jueves a domingo.

Existen tres menús, Friburgo, La Gruyère y Zermatt, con los mejores quesos del país como protagonistas. Podrás elegir entre la que lleva Vacherin Fribourgeois, otra con Tête de Moine o dos variantes acompañadas con trufa fresca o colmenillas. Además, completan el menú con platos típicos como la 'nüsslissalat', una ensalada típica, salmón con polenta Ticinese o estofado de ternera blanca al estilo Zürich. Recuerda, ¡solo hasta el 15 de marzo!