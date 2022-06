4 pizzerías exquisitas para viajar a Italia sin salir de Madrid

No estamos ni en Nápoles ni en Roma para degustar algunas de las más deliciosas pizzas de todo el planeta. Pero no nos engañemos, en Madrid encontrar una buena pizzería a la altura de las mejores de Italia no es misión imposible. Es más… te aseguramos que las hay y que son capaces de hacernos viajar con el paladar al corazón de Italia. Si el Amor de pizza te corre por las venas, aquí van cuatro pizzerías que no puedes perderte.

1. Fratelli Figurato

Pizzería artesana de calidad, fina y jugosa como mandan los cánones napolitanos. Hablamos de la fantástica pizza de los galardonados hermanos Riccardo y Vittorio Figurato que, por tercer año consecutivo, han sido galardonados como la mejor pizzería de toda España y la segunda mejor de Europa. ¡Ahí es poco!

Y no es de extrañar, porque ya solo nos apetece comerlas desde que nos entran por los ojos: con un borde alto y suave, pero con un centro en el que destaca el producto de calidad y la buenísima pinta. ¡Y eso que no habéis podido olerlas! Porque entra el hambre nada más pasan por tu lado.

Esta pizzería que llegó a Madrid allá por el 2018 nos ha vuelto a sorprender este año con nuevas recetas que se suman a sus míticas Diavola de León con chorizo o su Capricciosa, con jamón gallego. Ahora también podemos deleitarnos con delicias como la de Mortadella e pistacchi o su deliciosa Amatrice, una de nuestras favoritas.

2. Café Barbieri

Nos vamos hasta Lavapiés para sentir Italia en nuestras propias carnes. Y lo hacemos en uno de los clásicos cafés que desde 1902 ha albergado grandes historias, música y anécdotas. Aunque ahora reconvertido en un lugar contemporáneo con instalaciones que nos traen reticencias de este antiguo (y añorado) Madrid, pero con zonas en las que sentir una auténtica experiencia de lujo.

En Barbieri destacan, sobre todo, sus pizzas con masas reposadas durante más de 60 horas, hechas con masa de levadura madre natural y harina orgánica molida a piedra que, en paladar, se vislumbran como un auténtico placer italiano. Pero no solo son sus pizzas… también su exquisita lasaña.

Pero no podemos olvidarnos de que este lugar es ideal para tomarse un buen cóctel. Y tiene una carta tan jugosa como exquisita que acompaña a la perfección con las pizzas. Nosotros recomendamos el Spicy Margarita- Gloria Fuertes, el Pisco Sour del Ave María y el Sabina Bourbon Sour. ¿Los nombres? De personalidades que quedaron fascinadas con Lavapiés, uno de los barrios más multiculturales de Madrid.

3. Grosso Napoletano

“Si quieres saber si estás en una buena pizzería, pide una Margarita”. Y es que, aquí, la pizza más sencilla de todas te dará muchas pistas de cómo pueden estar las demás pizzas de este delicioso restaurante. Y aquí pasan la prueba con creces. Nosotros destacamos, de entre sus pizzas, la Salsiccia Popolare, con base de tomate San marzano, mozzarella y salchicha napolitana.

Aunque, si eres un amante de lo ‘veggie’, entonces tienes que pedir la pizza Vegana Botella, una auténtica delicia seas vegano o no. Aunque la cosa es que, pidas la que pidas, vas a acertar siempre.

4. Piccola Napoli

Sencilla pero extremadamente deliciosa. Así son las pizzas de Piccola Napoli, otra pizzería regentada por una familia de auténticos napolitanos que no paran de cosechar éxitos. Tal es así que han tenido que cambiar de local hasta en tres ocasiones porque se les ha ido quedando pequeño una y otra vez por su creciente éxito en la capital.

¿Qué encontramos aquí? Pizzas de masa fina deliciosas y diversas especialidades creadas para los amantes de lo vegetariano, por lo que aquí hay cabida para todo tipo de paladares. Y todo ello bajo el paraguas de los ingredientes 100% Made In Italy. Te recomendamos encarecidamente que pruebes su pizza de gorgonzola con nueces, un auténtico escándalo.