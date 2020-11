Tres de los 50 mejores bares del mundo son españoles

Nos acercamos al final del año y es tiempo de ránkings y, cómo no, tenía que llegar el momento de descubrir cuales son los mejores bares del mundo. Y es que España tiene mucho que celebrar, porque tres de nuestros mejores bares han entrado en la prestigiosa lista de "The World's Best Bars".

Estos premios son una panorámica de las opiniones y experiencias de más de 500 expertos de la industria de los bares en todo el mundo que, basándose en sus experiencias personales, votan cuales son de merecida visita en todo el mundo.

Y a nosotros… a nosotros nos encanta un buen bar, y sobre todo si tiene unos cócteles de infarto. Está dentro de nuestra cultura, forma parte de nuestra rutina semanal, e incluso diaria, y es un lugar donde reunirnos, debatir y, sobre todo, disfrutar con nuestros amigos con una buena copa.

Los mejores bares del mundo

Los tres mejores bares del mundo, según estos premios, son el ‘Bar Connaught’ en Londres, ‘Dante’ en Nueva York y ‘The clumsies’ en Atenas. Pero aquí lo que de verdad nos interesa es saber cuales son los mejores de nuestro país, España, que han sido incluidos en esta lista. Y esos son…

Paradiso, Barcelona

En los premios catalogan a este precioso bar como “una fiesta para los ojos”. Y es que aquí la magia está mas que asegurada. Aquí hay cócteles que cambian de color o de sabor delante de ti, al instante.

Y es que el menú ‘Illusionist’ es pura magia, aunque nos advierten de que este menú desaparecerá pronto… así que no pierdas el tiempo y ves a probarlo. En este bar beber cócteles de la más alta gama no ha sido nunca tan divertido.

Salmón Gurú, Madrid

Aquí encontramos verdaderas bebidas extravagantes, repletas de sabores alucinantes y servidas en vasos personalizados que entran por los ojos desde el primer vistazo. Y es que los cócteles no son lo único que entra por los ojos en este bar… sus decoraciones también.

Aquí nos encontramos desde un lugar tropical ambientado en los años 50 a otros espacios como un salón de cómics y el llamado ‘estudio del opio’ de Hollywood. Aquí, realmente puedes sentirte todo un gourmet de los cócteles en un ambiente único.

Pero lo más importante no es eso… y es que para todos los amantes de los viajes como nosotros no hay nada mejor que un menú basado en la experiencia de viajar. ¿Te apetece viajar a través de un cóctel? Este es tu sitio…

Dos idiotas, Barcelona

Como afirman en este bar “el sabor es el rey”. Y es el segundo de la ciudad condal que entra en esta famosa lista. Ubicado en el Raval, una de las zonas más diversas y multiculturales de Barcelona, este bar apuesta por los productos locales para elaborar sus cócteles.

Y en el Raval, los productos locales pueden ser pakistaníes, árabes y catalanes. Y es que en la multiculutralidad está el gusto, y ellos lo saben muy pero que muy bien.