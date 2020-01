Los 10 platos más populares de Instagram y dónde probarlos

Los museos, las iglesias y la arquitectura son, sin duda, argumentos de peso para elegir un destino a dónde ir de vacaciones, pero una de las mejores formas de viajar y conocer el mundo es a través de la comida, adentrándote en una nueva cultura mientras te dejas conquistar por el estómago.

Cada país tiene sus platos estrella y algunos llegan a lograr una fama tal que traspasa sus fronteras, pero ¿cuáles son los platos de la cocina europea que están arrasando en las redes sociales? Y ¿qué países pueden presumir de cocinar los platos más deseados? Holidu, junto con la revista VIAJAR se ha propuesto resolver el debate con un ranking para chuparse los dedos.

1. Crêpes - Bretaña, Francia

Abrimos boca con la receta tradicional europea más codiciada en las redes: la crêpe. Este delicioso postre, originario de la región francesa de Bretaña, acumula un total de 4.398.170 menciones repartidas entre hashtags como #crepe y #crepes. Existen diversas variedades de crêpes, pero es la dulce la que se lleva la palma, ya que su versión salada (elaborada con trigo sarraceno) sólo logra obtener 18.704 publicaciones. En Francia le tienen tanto cariño a este plato que puedes encontrar multitud de “creperías” en cualquier ciudad y se le dedica incluso un día especial del año a reunirse y comerlas con amigos y familiares: La fiesta de la Candelaria.

Dónde hincarle el diente: Crepería Louise de Bretagne (6 Rue Poncelin, Le Conquet, Francia) donde las sirven riquísimas y te atienden con un trato inmejorable.

2. Tiramisù - Friuli-Venezia Giulia/Veneto, Italia

En segundo plato de nuestro menú europeo es el famoso tiramisú, que logra un total de 3.079.812 publicaciones concentradas en hashtags como #tiramisú y #tiramisu. El origen de esta dulce perla gastronómica italiana se disputa tradicionalmente entre dos regiones, Friuli Venezia Giulia y Veneto, y con el paso de los años se ha establecido como el postre italiano por excelencia. Prácticamente todos hemos probado alguna versión de él (aunque sea de supermercado), pero seamos honestos, ¡como el original no hay nada!

Dónde hincarle el diente: Trevissù (Viale Luzzatti, 15, Treviso, Italia) especializado exclusivamente en este rico dulce italiano

3. Lasaña - Emilia-Romaña, Italia

Con semejantes argumentos, no es de extrañar que Italia llegue pisando fuerte en este ranking, y es que la lasaña es uno de esos platos a los que no se les puede decir que no. Esta rica combinación de carne y pasta que conquista por igual a grandes y pequeños es tradicional de Bolonia, en Emilia-Romaña, y ocupa el tercer lugar de la clasificación europea. La respalda un total de 2.432.927 menciones en Instagram, para las dos ortografías consideradas: lasagna y lasagne (italiano plural y singular).

Dónde hincarle el diente: Trattoria da Me (Via S. Felice, 50, Bolonia, Italia), donde sirven la que es, para muchos, la mejor lasaña de toda Bolonia, servida en un ambiente casero y con un servicio excelente

4. Paella - Valencia, España

Su popularidad es tal, que muchos turistas se piensan que la paella se come por igual en todas partes en España. Esta deliciosa y sana especialidad de la región de Valencia se apodera de las redes sociales sin moderación, con la friolera de 2.396.063 menciones con el hashtag #paella, convirtiéndose en nuestro plato más internacional... aunque a los extranjeros les cueste pronunciarlo, ya que tanto ingleses como alemanes insisten en llamarla “paela”, eso sí, con una sonrisa en la cara que deja claro que les encanta.

Dónde hincarle el diente: Alquería El Brosquil (Entrada Casa El Llarc, 1, Castellar, Valencia, España). Aquí podrás disfrutar de una rica paella entre campos de naranjos y azahar.

5. Fish & chips - Inglaterra, Reino Unido

Inglaterra no es precisamente conocida por su gran gastronomía, pero el fish & chips ha demostrado ser la comidilla de la red social de Instagram con nada menos que 1.341.271 publicaciones. El considerado como plato de comida rápida por excelencia en Inglaterra no tiene un origen claro, pero se ha erigido una placa conmemorativa en su honor a la entrada del mercado de Tommyfield en Oldham, a las afueras de Manchester, por lo que es la apuesta más segura para probarlo allí de donde viene.

Dónde hincarle el diente: The Hip Hop Chip Shop (44 Blossom St, Manchester, Inglaterra) es una de las mejores opciones para descubrirlo. Está en el centro y ¡las patatas están estupendas!

6. Scones - Inglaterra, Reino Unido

La siguiente estrella de la cocina Británica llega justo a tiempo para la hora del té. Los denominados scones podrían describirse como una especie de panecillos o bollos de forma redonda y suelen tomarse junto con crema o mermelada ya sea en la merienda o en el desayuno, acompañando al tradicional té inglés. Con sus 1.233.042 menciones en Instagram, gozan de una popularidad indiscutible y ponen a Inglaterra en boca de todos.

Dónde hincarle el diente: Tea and Tattle (41 Great Russell Street, Londres) donde los sirven el delicada porcelana y están para chuparse los dedos.

7. Brioche - Normandía, Francia

A lo largo de los años, la brioche ha adoptado multitud de formas diferentes, pero fue en Normandía, en el siglo XVI, donde nació la deliciosa versión que conocemos hoy en día. Este dulce francés rompe los corazones más golosos en Instagram con un total de 1.184.494 menciones. En Vendée existe incluso una tradición nupcial llamada la danza del brioche, que consiste en bailar mientras se lleva un brioche de 15 a 10 kg de peso.

Dónde hincarle el diente: Maison Vatelier (27 Place de la Mairie, Quincampoix, Francia) donde elaboran una brioche tan rica que ha incluso ganado concursos.

8. Pasta Carbonara - Lazio, Italia

En octavo lugar tenemos a una receta de sobra conocida, la pasta carbonara, que aterriza en este ranking con 1.154.663 publicaciones en Instagram. La pasta carbonara es originaria de la región del Lacio, más precisamente de la ciudad de Roma, donde no se prepara con nata y tocino como lo hacen los franceses, sino con yema de huevo y "guanciale" (una chacina italiana sin ahumar con carne de cerdo). La carbonara es un plato imprescindible de la cocina italiana que tienes que probar sí o sí cuando visites el país.

Dónde hincarle el diente: Ristorante Piperno (Via Monte dè Cenci, 9, Roma), un restaurante con más de 150 años de historia con una larga tradición preparando una de las mejores carbonaras de Roma.

9. Fondue suiza - varía según las regiones, Suiza

La receta más antigua fue reescrita en Zúrich en 1699. Hoy en día, se prepara calentando una mezcla de Gruyère y vacherin de Friburgo con vino blanco. La idea es sumergir trocitos de pan en el queso fundido e ir picando mientras se disfruta de una relajada conversación entre amigos o familiares. 1.109.471 publicaciones en Instagram se adjudica esta deliciosa combinación entre experiencia gastronómica y encuentro informal.

Dónde hincarle el diente: Le Dézaley (Römergasse 7/9, Zürich, Suiza) es un local acogedor que ofrece una excelente fondue a un precio muy razonable.

10. Ñoquis - Emilia-Romaña, Italia

Volvemos a Italia, esta vez a la región de Emilia-Romaña, para cerrar la clasificación degustando los ñoquis. Estas pequeñas bola hechas con una masa de harina y patata se suelen comer acompañadas con salsas de sabores variados. Por supuesto, los ñoquis de Parma no tienen nada en común con los ñoquis fritos que puedes comprar preparados... Atestiguan la popularidad de esta especialidad italiana sus 1.026.868 fotos de Instagram.

Dónde hincarle el diente: En Ristorante Corale Verdi (Vicolo Asdente, 9, Parma, Italia) puedes probar deliciosos y abundantes Ñoquis con Gorgonzola.