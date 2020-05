VISITING VISITORS - Nueva York

“Sin duda es la imagen que más me impacta de Londres, la mujer con burka reconociéndose en la foto, buscando quién es en el móvil, comprobando como ha quedado.”

VISITING VISITORS - Londres

“Es una demostración de amor, y el deseo, además, de perdurabilidad de esa pareja. Pero el beso real ha desaparecido, esta captura, es posiblemente, su intento número cuarenta del beso, de como quedaba y de como se veía el puente. Me pareció muy interesante como se ha vuelto más importante la captura de ese momento que ya no es real, porque no es un beso espontáneo, que el hecho en sí”.