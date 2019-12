London Eye (Londres, Reino Unido)

Norias espectaculares del mundo: las mejores vistas 360 grados

Como dice el conocido refrán "La vida da muchas vueltas" y nosotros queremos darle muchas vueltas a la vida pero subidos en una noria. Si esto te parece raro, es porque aún no las has descubierto. Y si ya lo has hecho, estarás de acuerdo en que estas ruedas, que se instalaron un día en diferentes ciudades del mundo, nos han brindado las mejores panorámicas habidas y por haber. Aquí van unas cuantas...

Por Lucía Martín García