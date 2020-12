Arabia Saudí

China

En este país hay libertad de culto, pero sus tradiciones fueron influenciadas por el confucianismo, el budismo y el taoísmo. La Navidad en china no se celebra com una fiesta cristiana, pero debido a la influencia de los países occidentales cada vez está más presente ya que las autoridades adaptan esta festividad a los intereses comerciales del país. Aun así, hay zonas en las que la Navidad está prohibida y no se puede celebrar.