Cueva de Altamira, España

Vale do Côa, Portugal

El Parque Arqueológico do Vale do Côa, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998, está en la región nordeste de Portugal y es uno de los mayores templos al aire libre con muestras de arte paleolítico. Este fue realizado entre los 22.000 y los 10.000 años a. C. e incluye grabados de caballos, bóvidos y otras figuras animales, humanas y abstractas.