Casa de los Juegos de Mesa

Casa de los Picapiedra

Y si Barbie y Hello Kitty tienen su casa, ¿cómo no iban a tenerla los Picapiedra? Situada en la región de Mimaropa, en Filipinas, esta mansión recrea a la perfección la casa de piedra de los personajes de Hanna-Barbera. Se puede alquilar hasta por 12 personas y cuenta con tres habitaciones, tres dormitorios, tres cuartos de baño… Y en la última planta, en la terraza, tiene hasta un jacuzzi, algo con lo que no contaban os Picapiedra, eso sí. Y por si fuera poco, las vistas al mar son increíbles y también tiene piscina y una recreación del troncomóvil en el jardín. Su precio es de 210 euros la noche.