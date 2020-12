Roscones para chuparse los dedos

El e-Roscón

Jordi Roca, el prestigioso repostero de El Celler de Can Roca, se ha unido este año a Audi para crear un roscón muy especial: se trata de un roscón que no tiene la tradicional haba en su interior (“Este año no estamos para habas” es el lema), pero sí un regalito. Se puede adquirir hasta el 20 de diciembre en www.e-roscon.es y hay que darse prisa porque solo han hecho 250 roscones de edición limitada. Entre los regalitos que se pueden encontrar dentro hay miniaturas, un patinete eléctrico de Audi, una cesión durante 15 días del nuevo Audi e-tron Sportback… En cuanto a los ingredientes, Jordi Roca ha creado un roscón con polvo de fresa, yuzu confitado y caramelo de eucalipto.