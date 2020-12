El roscón mini

El e-Roscón

Jordi Roca, el prestigioso repostero de El Celler de Can Roca, se ha unido este año a Audi para crear un roscón muy especial: se trata de un roscón que no tiene la tradicional haba en su interior (“Este año no estamos para habas” es el lema), pero sí un regalito. Se podían adquirir hasta el 20 de diciembre en www.e-roscon.es, pero para todos los que se quedaron sin uno de esos 250 roscones de edición limitada, Jordi Roca ha compartido la receta para hacerlo en casa: se puede consultar en la citada web.