Mirador de Petřín – la Torre de Eiffel checa

La Suiza de Bohemia

Uno de los parques nacionales más pequeños en la República Checa se encuentra en Bohemia del Norte justo en la frontera con Alemania. Lo característico de este paisaje son sus crestas rupestres, cañones, torres de arenisca y montañas de cima plana que tienen mucho en común con las laderas montañosas de los Alpes centrales. Está claro que no te van a rodear las cimas de tres mil metros; la más alta mide unos 600 metros. Pero eso no impide disfrutar igual del paisaje. El Parque Nacional de la Suiza de Bohemia no es solamente un área extensa de bosques inhabitados y rocas. La naturaleza aquí está en perfecta armonía con las casitas tradicionales que acentúan las vistas casi de cuento.