El Libro de Kells y el Trinity College, Dublín

Surfeando en Donegal, Donegal

El surf se ha convertido en sinónimo de Bundoran en los últimos años y no nos sorprende el motivo. Conocido como el "paraíso frío", no hay mejor lugar para disfrutar del mar que esta ciudad del Condado de Donegal. Algunas de las olas más impresionantes se encuentran aquí, en The Peak, el lugar que define el surf en Irlanda y el que hace que los surfistas viajen hasta Bundoran para enfrentarse a la madre naturaleza. Dejando de lado el surf más avanzado, la costa de Irlanda ofrece muchos otros puntos para para niveles intermedios, incluyendo Portrush, Newcastle, Ballybunion, Achill Island e Inishowen.