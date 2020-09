'Casanova', de 2005

'The Tourist', de 2010

Una de las últimas películas que mejor ha mostrado la ciudad de los canales. Aunque parece que Angelina Jolie y Johnny Depp, sus protagonistas, no la disfrutaron mucho, ya que hubo fricciones entre ellos durante el rodaje. Entre los lugares que podrás ver en la cinta están el famoso mercado de Rialto, la estación de Santa Lucia (a la que llega Johnny al principio de la película)... Y una curiosidad: la escena en el Hotel Danieli no es tal. En realidad, la grabaron en el Palazzo Pisani Moretta. Desde la terraza del Danieli no se ve el puente de Rialto, como se muestra en la película.