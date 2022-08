Seabourn Venture: desde la Antártida hasta el Amazonas con el máximo lujo

Entre noviembre y febrero, el Seabourn Venture navegará a la Antártida y en marzo y abril de 2023 se dirigirá a Brasil y al Amazonas, siguiendo con la oferta de viajes de expedición en la que los pasajeros podrán navegar en zodiacs a lo largo del río Amazonas y visitar lugares históricos y pueblos indígenas.

La alpinista de Estados Unidos, Alison Levine, es la madrina de este nuevo y innovador barco. Una deportista de élite que ha liderazgo escaladas en los picos más altos de cada continente siendo la capitana del equipo de la primera Expedición al Everest de Mujeres estadounidenses en 2002.

Oradora motivacional y consultora de liderado es autora del libro On the Edge: The Art of High Impact. Toda una declaración de intenciones y en plena sintonía con el proyecto lanzado por Seabourn.

Con un diseño nuevo y completamente innovador, la construcción ha venido de la mano del astillero italiano T. Mariotti. Se trata, además, de clase de hielo PC6 -la máxima categoría para la clase polar en buques de cruceros- certificada para navegar por aguas polares.

Asimismo, cuenta con 132 suites con terraza frente al mar y la apasionante incorporación de dos submarinos de última generación y transportados a bordo, con el fin de proporcionar al pasajero una experiencia inolvidable.

Además, se transportarán a bordo todo tipo de kayacs dobles, bicicletas de montaña y eléctricas, así como 24 zodiacs destinadas a ofrecer a los pasajeros una experiencia totalmente inmersiva en destino.

Cabe destacar que la amplia gama ofrecida de actividades de expedición están dirigidas por un equipo de 26 expertos, tales como científicos, académicos o naturalistas, cuya interacción es permanente y el huésped podrá disfrutar de charlas a bordo y de experiencias únicas en parajes donde sólo se puede acceder por vía marítima.

StarClass, la marca paraguas que engloba a las principales navieras de lujo y ultra lujo dará a conocer en las próximas semanas todos los itinerarios. Según su CEO, Juan Rodero, “el perfil que demanda este tipo de buque de expedición de lujo y ultra lujo es un huésped algo más joven, profesional liberal que busca una experiencia muy singular, de aventura, de lujo, pero confortable y comprometida con el medio ambiente”.

En plena ebullición del segmento del crucero de lujo, Seabourn da un paso más y sigue apostando por el ultra lujo fusionado con la expedición, combinación que cada vez más llama la atención de huéspedes tremendamente exigentes en materia gastronómica y de atención a bordo, pero para los cuales la aventura y la naturaleza más virgen suponen la motivación definitiva, que preparan con esmero durante los meses previos a la salida.

Un barco íntimo, pequeño pero apto para todo tipo de travesías, donde la tecnología avanzada juega un papel muy relevante junto al sofisticado confort, que cuenta con un Spa&Wellness dirigido por Andrew Weill, famoso médico naturista estadounidense, cuyos tratamientos y charlas nutricionistas han cautivado a millones de personas. Todo ello avalado por un compromiso medioambiental y conciencia de sostenibilidad, para lo que han estado trabajando intensamente en todo tipo de detalles para ser un buque de lujo de expedición environmentally friendly.