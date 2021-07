Mallorca con vistas

La isla de Mallorca tiene en su territorio algunos de los rincones más bellos de las Baleares. Su espectacular naturaleza junto a su historia hacen que Mallorca sea un destino que se puede disfrutar más allá del verano y el buen tiempo.

Con una extensión de más de 3.600 kilómetros cuadrados, en la isla hay mucho que ver desde la playa a la montaña, con la Sierra de Tramontana, y de su interior a través de las Cuevas del Drach. Y es que Mallorca nunca defrauda. Ya sea para descansar o para practicar un turismo más activo, en cualquier época del año esta isla es un destino perfecto.

Si estás pensando en elegirla como destino de vacaciones, te proponemos un alojamiento que hará de tu viaje una experiencia absolutamente perfecta. Room Mate Olivia, el hotel de playa que Room Mate Hotels tiene en la isla. Ahora, además, reservando con Newblue, la nueva marca de viajes a Islas Baleares con la que personalizar tu viaje con servicios únicos y exclusivos, puedes beneficiarse de una superoferta. Viaje a Mallorca, 9 días 7 noches con vuelo + estancia en Room Mate Olivia (en régimen de alojamiento y desayuno) desde solo 545€. Y, si lo haces antes del 31 de julio, te regalan los traslados. ¡Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana! Y disfruta de todo lo que Room Mate Olivia puede ofrecerte:

Situado a escasos 100 metros del mar y de la bonita playa de Calviá. El Room Mate Olivia, diseñado por el interiorista Jaime Beriestain, respira mediterráneo en cada una de sus esquinas. Una decoración inspirada en los paisajes de Mallorca, su cultura y su artesanía. Tonos azules del mar y colores anaranjados que nos recuerdan las increíbles puestas de sol vistas desde los acantilados y puntos panorámicos más excepcionales de la isla. El resultado de todo el esfuerzo puesto en este nuevo Room Mate es una atmósfera cálida, fresca, joven y luminosa.

Gastronomía de altura para los paladares más exigentes

En Room Mate Olivia podrás disfrutar cada día una experiencia gastronómica diferente. 2 restaurantes y 4 bares ofrecen tanto servicio a la carta como buffet, ambientes divertidos para los niños con platos internacionales y especialidades locales con productos de kilómetro cero y de la máxima calidad. No falta una excelente carta de vinos que incluye algunos de los mejores caldos de las diversas bodegas mallorquinas.

Restaurante BocaBoca

El buffet del hotel, con servicio de demostración culinaria o showcooking y una destacada presencia de comida saludable. Con un ambiente casual, distendido y relajado, este restaurante está abierto para los servicios de desayuno, almuerzo y cena. Un espectáculo de aromas, sabores y colores para toda la familia. Podrás disfrutar de tu plato favorito entre una gran variedad de estaciones: frías, calientes, ensaladas, pasta, quesos, panes y una muy especial dedicada a los niños para que encuentren sus platos favoritos. También podrás disfrutar de una estación de propuestas vegetarianas y sin gluten. Y por la noche, déjanos seducir tu paladar con diferentes cenas temáticas: un día sushi, otro día pescado fresco del mediterráneo o carnes al corte, o quizás otra noche prefieres un poco de street food...



Restaurante Nativo

El restaurante a la carta de Room Mate Olivia. Podrás disfrutar de auténticas delicias de sabor mallorquín y mediterráneo que sorprenderán a los paladares más sibaritas gracias a una cocina con productos de kilómetro cero.



Mambo Cantina

El lugar perfecto para compartir fantásticos momentos saboreando especialidades 'mexiterráneas' como sándwiches, fajitas, tacos, hamburguesas, pizzas y, por supuesto, ensaladas. Podrás disfrutar de nuestra amplia oferta de batidos, smoothies, cervezas internacionales y artesanales, cócteles, o una simple copa de vino o champagne. Bar con servicio a la piscina, así como a la zona interior donde podrás retar a tus amigos a una partida de billar, juegos de mesa o disfrutar de tu deporte preferido en la zona de TV.



Lobby Bar Loop: The Vibe Lounge

Acércate al Loop en cualquier momento del día para disfrutar de un rico café recién hecho, una copa fría de vino blanco como aperitivo o un digestivo después de cenar. Y si no sabes que tomar, pídele al barman que te sorprenda con uno de sus cócteles de autor.



The Alchemy Social Pool Club

Ubicado junto a la piscina principal del hotel, en este snack bar podrás compartir momentos tranquilos con tu pareja, amigos y/o en familia. Un lugar original y atractivo con gran variedad de propuestas para elegir tanto para comer como para beber.



Cosmo, Fun House Music Bar

Si has decidido pasar todo el día en la piscina para familias del hotel, Cosmo es el lugar perfecto para que podáis disfrutar juntos de las propuestas de Cosmo en su fantástica terraza. Cuando caer la noche, este espacio se convierte en la zona más animada de Room Mate Olivia. Música en directo, espectáculos de baile y muchas sorpresas más, acompañadas de tus cócteles o combinados favoritos.

Servicios para todos los gustos

En Olivia todo el mundo puede gozar de unas inolvidables vacaciones y para ello han ideado una serie de servicios que no dejarán indiferente al visitante. Varias piscinas, con diferentes ambientes, y todas ellas equipadas con tumbonas y sombrillas para que puedas tomar el sol con tranquilidad. Espacios especiales para las familias, ya que dos de las piscinas tienen zona para niños y/o están ubicadas muy cerca del kidsclub del hotel.



Espectáculos musicales, actuaciones totalmente inesperadas, tardeos con DJ y música en directo en la piscina... Juegos en el kidsclub, un espacio muy especial, lleno de color y fantasía donde, además de hacer nuevos amigos, tus hijos podrán disfrazarse, realizar talleres de cocina, hacer manualidades, juegos de mesa o jugar al aire libre. También hay espacios para momentos de relax como el rincón de lectura y el rincón musical.

Los 'niños grandes' también tienen aquí su cupo de diversión asegurada con las 'Fiestas under- eighteen' o 'Teen parties'. Un mundo creado a la medida de los under-eighteen, el Teens Club, la zona más cañera en Room Mate Olivia, con videoconsolas y billares en la que participar en concursos y campeonatos, divertirse y conocer a nuevos amigos o incluso, tal vez, encontrar aquí a su amor del verano.

En Room Mate Olivia creen que el concepto 'Adults only' merece su espacio. Para ello han creado PALM, una zona solo para adultos en el que desconectar de verdad y disfrutar al máximo de tus vacaciones con piscina propia, solárium con camas balinesas, bar con snacks fríos y aguas de uso exclusivo, servicio de toallas y todo lo que puedas imaginar.



Los más deportistas no van a perder la rutina en este hotel: aquagym, sesiones de running por la playa, rutinas deportivas, clases de yoga o pilates, stretching, actividades en la piscina y mucho más. Y si prefieren seguir su propio ritmo, un gimnasio totalmente equipado para practicar los entrenamientos habituales y un equipo de profesionales para echar una mano.

Habitaciones en las que soñar

Con una decoración basada en el ambiente mediterráneo, en Room Mate Olivia disponen de 391 habitaciones y suites pensadas para desconectar y disfrutar. Recientemente renovadas, las habitaciones están totalmente equipadas con la última tecnología para que te sientas cómodo y sin preocupaciones. Un espacio para disfrutar en un ambiente íntimo, con los mejores servicios e instalaciones disponibles, que incluyen minibar, TV plana, artículos de tocador, Wi-Fi gratis, caja fuerte, aire acondicionado individual, balcón o terraza.

¿Te animas al Todo Incluído de Olivia?

¿El colofón? Viajar a Mallorca, alojarse en Room Mate Olivia y elegir su innovador y exclusivo servicio Todo Incluido, posiblemente uno de los más especiales de toda la isla. ¿Los motivos? Servicio de restaurantes y bares del hotel de 07 am a 01 am, acceso a buffet de desayunos, almuerzos y cenas en el restaurante, acceso al snack bar de 11 am a 01 am., minibar gratuito (2 botellas de agua, 2 bebidas no alcohólicas, 2 cervezas y 2 snacks por habitación por estancia), una gran selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas sin límite, excepto marcas Premium y cócteles especiales, 20% de descuento en los restaurantes no incluidos en el régimen de 'Todo Incluido' y 15% de descuento en bebidas Premium y cócteles especiales.

*Debido a la situación actual, algunos de los bares y/o restaurantes podrán tener un horario limitado o estar cerrados esta temporada 2021.