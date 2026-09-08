Viaja por Asia con conexión a internet: la mejor eSIM para Japón, Bali, China y más destinos asiáticos

Asia es uno de nuestros destinos favoritos cuando pensamos en hacer un gran viaje internacional. Tal vez porque nos llama la atención la enorme diferencia cultural que hay con Europa, su gastronomía, la espiritualidad de la región y que el coste de vida es bastante más bajo que en Occidente. Como consecuencia, Asia Oriental (China, Japón, Corea del Sur) y el Sudeste Asiático (Tailandia, Indonesia, Vietnam) suponen el 31,7% de la cuota de mercado de la demanda turística en todo el mundo, según un análisis de Mabrián con datos de este 2026.

Tokio, Manila, Seúl, Hanói, Ho Chi Min, Yakarta… Cada vez viajamos más a estos destinos asiáticos y lo seguiremos haciendo, porque muchos países de Asia se han colado ya en la wishlist de lugares que visitar al menos una vez en la vida. Eso sí, tienes que tener muy en cuenta sus tradiciones y adaptarte a la vida en estas regiones (aunque solo sea durante un par de semanas).

Empezando por viajar con una eSIM para Asia, como la de Ubigi, porque necesitarás conexión a internet para moverte en transporte público (que no es precisamente fácil), pagar con el móvil o traducir en tiempo real. Te ahorrarás un dineral en roaming internacional, no dependerás de las redes Wi-Fi públicas y además con Ubigi puedes tener internet para viajar a Japón o a cualquier otro destino asiático con un 10% de descuento con el cupón VIAJAR10. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber sobre una eSIM!

Una única eSIM para viajar por Asia

Una única eSIM para viajar por Asia / Cortesía

Una eSIM es una tarjeta SIM virtual que va integrada en tu smartphone para tener datos móviles en cualquier lugar del mundo sin cambiar tu tarjeta SIM física. La dejas instalada antes de viajar si tu móvil es compatible (la mayoría de smartphones modernos lo son) y se conecta automáticamente a las redes móviles disponibles al llegar a tu destino. Y sin que cambie tu número de móvil, porque la eSIM es únicamente para internet y no para llamadas ni SMS.

Además, te ahorras pagar roaming internacional (el coste medio de un MB para viajar a Japón ronda los 12€), no tienes que comprar una SIM física al llegar al aeropuerto ni dependes de las Wi-Fi públicas (no son redes seguras y no las vas a encontrar en lugares menos turísticos).

La ventaja de viajar con Ubigi por Asia es que puedes comprar tu eSIM para viajar por toda la región y no tendrás que configurar nada cada vez que cambies de país. Si decides viajar con una eSIM por Asia, Ubigi tiene planes locales, regionales y globales en más de 200 destinos de todo el mundo, con opciones que van desde 1 GB hasta datos ilimitados.

Es decir, que si únicamente te interesa tener internet en Bali o una eSIM para Indonesia, la puedes contratar. Y si vas a visitar varios destinos, tienes los planes regionales, que son infinitamente más cómodos. Además, la eSIM de Ubigi funciona sobre redes 4G y 5G y puedes compartir datos con otros viajeros a través de la función hotspot.

Ubigi Asia: ¿cuánto cuesta una eSIM para viajar por la región?

Ubigi Asia: ¿cuánto cuesta una eSIM para viajar por la región? / Cortesía

Partimos de la base de que viajar con una eSIM por Asia es mucho más barato que hacerlo con roaming internacional y más cómodo que la SIM local o el Wi-Fi. En Ubigi tienes planes de datos regionales para elegir según la duración del viaje y la cantidad de datos móviles que quieras tener. Por ejemplo, lo más barato es una eSIM para Asia con 3 GB para 15 días por solo 18€.

Si quieres viajar más tranquilo con datos ilimitados, tu plan ideal es Mejor Asia, que cuesta desde 25€ para un viaje de una semana hasta 66€ si te escapas durante todo un mes. En este último caso, viajar con una eSIM por Asia te cuesta 2,20€ al día. Y en todos los planes puedes ahorrarte un 10% con el código descuento exclusivo VIAJAR10.

¿Te vas a Japón? Estas son las tarifas de la eSIM de Ubigi

¿Te vas a Japón? Estas son las tarifas de la eSIM de Ubigi / Cortesía

Japón recibió 3,44 millones de turistas solo durante el mes de julio de 2026 y todo apunta a que seguirá batiendo récords. Si únicamente vas a visitar Tokio, Osaka, Yokohama, Kioto, Hiroshima y otras de las grandes ciudades del país nipón, no necesitas un plan regional ni una eSIM para el Sudeste Asiático, por ejemplo.

Lo ideal en este caso es que viajes con una eSIM para Japón. Ubigi tiene planes de 1 GB que comienzan en 3,50€, hasta opciones de datos ilimitados para 15 días (la más vendida) por solo 39€. Acuérdate de introducir el cupón VIAJAR10 en el carrito.

¿Cómo instalar una eSIM de Ubigi antes de viajar?

¿Cómo instalar una eSIM de Ubigi antes de viajar? / Freepik

Paso a paso para instalar la eSIM con éxito / Cortesía

Una vez que tengas tu eSIM prepago para Indonesia, la conexión a internet resuelta para Japón o la eSIM de Ubigi para Asia, ¿la puedes dejar instalada en España antes de viajar? Sí y, de hecho, es lo más recomendable para no tener contratiempos al llegar a tu destino.

Asegúrate primero de que tu móvil sea compatible con la tecnología eSIM. Después, lo único que tienes que hacer es escanear el código QR si has comprado la eSIM para Asia desde su web o seguir los pasos en la aplicación. Esto es lo que debes hacer para que tu conexión funcione perfectamente:

Desactiva la itinerancia de datos para tu línea principal (la que utilizas en España) antes del viaje.

Al llegar a tu destino, asegúrate en los ajustes del móvil de que estás usando la línea de Ubigi para los datos y que la itinerancia de datos está activada.

Al volver a casa, desactiva la línea de Ubigi y vuelve a la configuración inicial.

Al dejar instalada la eSIM antes de salir, tu móvil se conectará a las redes locales automáticamente al llegar a tu destino, sin que tengas que hacer nada más. Y ya podrás empezar a navegar como haces en España: WhatsApp, redes sociales, apps de navegación, traductor en tiempo real…

¿Pensabas que sería tan sencillo? Por eso Ubigi es una de las mejores opciones de eSIM para viajar a Asia, con más de 40.000 valoraciones positivas en Trustpilot de usuarios que destacan la conexión de alta velocidad en todos los destinos asiáticos que visitaron y lo fácil que es dejarla instalada, además del servicio de atención al cliente para resolver cualquier problema. Si vas a hacer pronto una escapada a Asia, no olvides aplicar el cupón descuento VIAJAR10 en cualquier plan de datos.

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