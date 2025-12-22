De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única

Antes de que su nombre sonara en las etiquetas de vino o en las rutas enoturísticas, este rincón de la campiña cordobesa fue poco más que una aldea perdida entre viñas y caminos de tierra. En el siglo XVIII, el lugar era conocido como la Aldea de los Zapateros, un pequeño núcleo dependiente de Aguilar de la Frontera que apenas contaba con trece lagares y unas cuantas casas modestas diseminadas entre los campos. Sus vecinos -unos cuarenta- eran, en su mayoría, jornaleros dedicados a las labores agrícolas, sobre todo a la vid, que ya entonces marcaba el paisaje y el carácter del lugar.