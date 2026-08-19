Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el Pritzker y dejó una obra única en España: un pabellón-puente que casi nadie ha pisado

Zaragoza guarda uno de los edificios más fotografiados de la última década en España: el Pabellón Puente, construido para la Expo 2008 y convertido hoy en la gran tarjeta de presentación arquitectónica de la ciudad junto al Ebro. Lo firmó la arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid (Bagdad, 1950 - Miami, 2016), que le dio la silueta alargada y curva de un gladiolo tendido sobre el río. En su interior conviven varias salas que en su día acogieron la muestra "Agua, recurso único", dedicada a la gestión sostenible de este recurso.

Adriana Fernández

Hadid fue en 2004 la primera mujer en recibir el Premio Pritzker, el más prestigioso de la arquitectura mundial y conocido popularmente como el "Nobel" de la disciplina. El Pabellón Puente es su obra más visible en España, pero no la única: en Madrid firmó el interiorismo de la primera planta del Hotel Puerta América, y en Haro, La Rioja, diseñó el pequeño pabellón con forma de decantador que hace de tienda y recepción en las Bodegas López de Heredia (Viña Tondonia).

Puente Pavilion en Zaragoza construido en 2008 por international EXPO / Istock / DAVID HERRAEZ CALZADA

Levantarlo sobre el Ebro fue, sobre todo, un problema de ingeniería. La inestabilidad del suelo fluvial obligó a hincar pilotes de hasta 72,5 metros de profundidad para sostener el apoyo central, que por sí solo carga con cerca de 7.000 toneladas de estructura -un récord de cimentación en España que triplicó holgadamente el presupuesto inicial, de 25 a cerca de 35 millones de euros. El pabellón, además, no se construyó en su ubicación final: se ensambló en tierra firme y después se desplazó hasta el cauce, una maniobra de más de 50 días en la que participaron más de 20 técnicos y 150 soldadores y montadores para mover, sin apoyos intermedios, un tramo de 140 metros de largo y 2.200 toneladas de peso.

Zaragoza - el puente de Zaha Hadid / Istock / herraez

¿Qué encontrarás dentro de este espacio?

El resultado es una estructura de 270 metros de longitud sobre el río, dividida en cuatro cuerpos que se abren como los pétalos de la flor que le da nombre: un extremo estrecho apoyado en la orilla derecha y tres ramales que se bifurcan en la izquierda. La piel exterior, inspirada en las escamas de un tiburón, está formada por más de 29.000 paneles triangulares de hormigón y fibra de vidrio que además generan un microclima natural en el interior, sin rincones rectos ni superficies planas.

Hoy el pabellón alberga Mobility City, impulsado por la Fundación Ibercaja: un espacio dedicado al futuro del transporte donde se puede ver de cerca desde prototipos de coches eléctricos hasta drones de carga o vehículos autónomos, con simuladores de realidad virtual incluidos. No siempre fue así: tras el cierre de la Expo, el edificio permaneció cerrado al público casi quince años, y no reabrió sus puertas convertido en museo hasta marzo de 2023.

Más sobre Zaha Hadid fuera de España

Fuera de nuestras fronteras, la obra de Hadid marca ruta en varias ciudades. En Bakú, el Centro Heydar Aliyev despliega una gran ola blanca que ondula sobre el césped sin una sola esquina visible, casi como si flotara.

Centro Heydar Aliyev. Obra maestra de la arquitectura moderna en el estilo del posmodernismo, / Istock / chekat

En Seúl, el Dongdaemun Design Plaza recuerda a una nave aterrizada en pleno centro histórico de la ciudad, un contraste que merece la pena recorrer al atardecer. Y en Roma, el Museo MAXXI ofrece otro tipo de choque: sus pasarelas de hormigón fluido se cruzan con el trazado clásico de la capital italiana, dos formas de entender el tiempo conviviendo en el mismo edificio.