El yacimiento arqueológico de Cádiz que abre tras más de una década cerrado: tiene un templo romano, restos fenicios y es uno de los más importantes de la Península Ibérica

Esto no se trata de una excavación cualquiera, sino de un viaje subterráneo por más de dos mil años de historia, un espacio donde las capas del tiempo se superponen entre la era de los fenicios y la de los romanos. ¡Esto es pura historia! Afortunadamente, este enclave arqueológico, uno de los más valiosos de la ciudad y de nuestro país, regresa a la vida gracias al programa Gades Romana, con el que el Ayuntamiento quiere rendir homenaje a las raíces fenicias y romanas de la antigua Gadir.