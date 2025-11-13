El volcán más alto de Europa está en España: es el único que combina altitud alpina con un clima subtropical

El Teide no es solo una montaña, es el corazón de Tenerife. Su silueta domina toda la isla, desde los acantilados de Los Gigantes hasta las arenas doradas del Médano. Los vientos alisios giran a su alrededor, las nubes se arremolinan bajo su sombra, y su presencia ha marcado incluso el carácter de quienes viven a sus pies. Subir al Teide, aunque sea una vez en la vida, es mirar dentro de la Tierra y hacia el cielo al mismo tiempo. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, el fuego y el aire se dan la mano, y la montaña parece recordarnos que España también toca las estrellas.