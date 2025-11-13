El volcán más alto de Europa está en España: es el único que combina altitud alpina con un clima subtropical
Una montaña viva entre el hielo y el trópico, donde la Tierra y el cielo se rozan cada amanecer.
Hay montañas que se escalan y otras que se contemplan. El Teide, en el corazón de Tenerife, pertenece a las dos. Con sus 3.718 metros de altitud, es el pico más alto de España y el volcán más elevado de Europa. Desde su base submarina, el Teide alcanza unos 7.500 metros de desnivel, lo que lo convierte en una de las mayores estructuras volcánicas del planeta.
Su paisaje parece de otro mundo... Coladas negras, cráteres antiguos y un horizonte donde el cielo toca la piedra. Lo más asombroso, sin embargo, es su paradoja. A esa altitud, las temperaturas deberían ser gélidas; pero aquí, los tajinastes florecen, los pinos resisten y el aire huele a mar.
Un volcán de fuego y nieve
El Teide no es un volcán apagado, sino un gigante dormido. La última erupción en Tenerife fue la del Chinyero, en 1909, a unos veinte kilómetros de la cumbre, aunque el cono principal del Teide no muestra actividad eruptiva desde hace más de mil años. Hoy está bajo vigilancia constante del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Su entorno forma parte del Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, con 18.990 hectáreas de coladas y conos volcánicos. Subirlo es recorrer cuatro mundos en uno. Los malpaíses del inicio, los pinares atlánticos, los campos de lava petrificada y, por último, el silencio blanco del cráter. Desde los 3.555 metros a los que llega el teleférico, el sendero de Telesforo Bravo conduce hasta la cima, donde al amanecer se proyecta una de las sombras más notables del mundo sobre el mar.
Entre el trópico y la alta montaña
Pocos lugares en la Tierra reúnen una combinación tan extraordinaria; altitud alpina y clima subtropical. El Teide es el punto más alto de un archipiélago donde, en pleno invierno, la nieve cubre el pico mientras los bañistas disfrutan de 22 grados en la costa. Ese contraste ha creado un ecosistema único, con especies endémicas como el tajinaste rojo, las retamas del Teide o el lagarto tizón, que solo existe en Tenerife.
Por su diversidad, el Parque Nacional es considerado un laboratorio natural de biodiversidad y una joya geológica que explica la formación de las islas volcánicas. Los antiguos guanches veneraban al Teide como morada del dios Guayota, el espíritu del fuego, y lo llamaban Echeyde, “la montaña que retiene al sol”.
La montaña de los cielos más limpios del planeta
En sus laderas, a 2.390 metros de altura, se encuentra el Observatorio del Teide, uno de los mejores lugares del mundo para mirar el universo. La estabilidad atmosférica, la baja humedad y la escasa contaminación lumínica convierten a Tenerife en Destino Turístico Starlight, una certificación otorgada por la Fundación Starlight con el apoyo de la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional.
De noche, el paisaje se vuelve irreal; la Vía Láctea se arquea sobre el cráter, las constelaciones parecen al alcance de la mano y el silencio se llena de estrellas. Es el único lugar del mundo donde uno puede ver un volcán nevado bajo un cielo tropical.
El gigante que define una isla
El Teide no es solo una montaña, es el corazón de Tenerife. Su silueta domina toda la isla, desde los acantilados de Los Gigantes hasta las arenas doradas del Médano. Los vientos alisios giran a su alrededor, las nubes se arremolinan bajo su sombra, y su presencia ha marcado incluso el carácter de quienes viven a sus pies. Subir al Teide, aunque sea una vez en la vida, es mirar dentro de la Tierra y hacia el cielo al mismo tiempo. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, el fuego y el aire se dan la mano, y la montaña parece recordarnos que España también toca las estrellas.
