Vivo en Sevilla y conozco un lugar precioso para ver los pasos de Semana Santa en primera fila y sin agobios: en el centro histórico, frente a la catedral y con vistas a la Giralda
Pasión, intensidad, exaltación… son sentimientos que van asociados indiscutiblemente a esta celebración, y elegir un buen lugar para contemplarlo marca la diferencia.
Cualquier momento del año es mágico para viajar a Sevilla, la ciudad del color especial, los paseos al atardecer por el Guadalquivir e increíbles monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero si hubiera que definir una época como única, no hay duda de que sería Semana Santa, tanto si se es creyente como si no.
La época más intensa del año para viajar a Sevilla
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Semana Santa en Sevilla es intensa, dicho por cualquiera que viva en la ciudad o que haya pasado por allí durante la celebración. La pasión con la que las hermandades portan los pasos, la intensidad con la que se reciben las imágenes religiosas o la exaltación que se vive en la ‘Madrugá’ (la noche del Jueves al Viernes Santo) hacen de esta fiesta algo irrepetible.
Para no perderse ninguno de los momentos clave de la Semana Santa, es importante saber cuáles son los lugares por los que pasan las cofradías, o lo que es lo mismo: la carrera oficial, que el itinerario que marca los lugares por donde van a procesionar los pasos más importantes de Sevilla.
Este es el recorrido común y obligatorio que realizan todas las hermandades hacia la catedral y pasa por algunos de los lugares más emblemáticos del centro histórico de la ciudad, el icónico y legendario barrio de Santa Cruz.
Cuál es el carrera oficial de la Semana Santa sevillana
El recorrido habitual de las hermandades tradicionalmente arranca en la calle Campana, continúa por Sierpes rumbo a la plaza de San Francisco, avenida de la Constitución y la catedral, epicentro del fervor y celebraciones religiosas.
Pero si hubiera que elegir uno de esos lugares como el más especial, sería la plaza de San Francisco. Es el rincón sevillano donde se instalan los palcos metálicos para ver las procesiones de las hermandades en primera fila.
El amasijo de hierros da forma a uno de los escenarios más aclamados en esta época del año, y su instalación es vista por los sevillanos casi como un ritual, porque marca el inicio de la cuentra atrás para la celebración de la Semana Santa.
El mejor lugar para ver el paso de las hermandades
Pero hay un lugar que puede ser incluso mejor que estar a pie de calle. “Ves los pasos en primera fila, sin aglomeraciones y con altura”. Y no lo decimos nosotros, lo dice una persona que vive en Sevilla y que trabaja a solo unos pasos de la plaza de San Francisco.
Es Estela Fernández, Assistant General Manager del Hotel Querencia de Sevilla, Autograph Collection, un majestuoso hotel levantado en un edificio emblemático (la antigua sede del Banco de Andalucía), situado a solo unos metros del ayuntamiento y la catedral. Desde sus terrazas se tienen vistas privilegiadas al epicentro de la Semana Santa: una en la azotea, con una terraza panorámica desde la que se contempla la ciudad por encima de sus tejados, y otra en la segunda planta, con salida directa desde el restaurante La Maestría, una oda al producto local y a la tradición andaluza reinterpretada.
Estela, gallega de nacimiento, lleva unos años viviendo en la ciudad del Guadalquivir y sabe el fervor que despierta la tradición de la Semana Santa en Sevilla. Año tras año, desde la apertura del hotel en 2022, ha podido comprobar que “las habitaciones de las primeras plantas con vistas a la plaza son las que primero se agotan cuando se acerca esta época del año”, nos confiesa. Y no es de extrañar: desde sus balcones es desde donde mejor se ven los pasos sin aglomeraciones ni empujones. Así que quien no quiera perderse este espectáculo, tendrá que darse prisa y reservar con antelación.
