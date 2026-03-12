Vivo en Sevilla y conozco un lugar precioso para ver los pasos de Semana Santa en primera fila y sin agobios: en el centro histórico, frente a la catedral y con vistas a la Giralda

Estela, gallega de nacimiento, lleva unos años viviendo en la ciudad del Guadalquivir y sabe el fervor que despierta la tradición de la Semana Santa en Sevilla. Año tras año, desde la apertura del hotel en 2022, ha podido comprobar que “las habitaciones de las primeras plantas con vistas a la plaza son las que primero se agotan cuando se acerca esta época del año”, nos confiesa. Y no es de extrañar: desde sus balcones es desde donde mejor se ven los pasos sin aglomeraciones ni empujones. Así que quien no quiera perderse este espectáculo, tendrá que darse prisa y reservar con antelación.