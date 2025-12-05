El viñedo más alto de Europa está en Canarias: está en un pueblo con casas coloniales y crece sobre antiguas coladas de lava

A los alrededores del municipio se extiende el Parque Natural de Corona Forestal, un paraje de impresionante biodiversidad en el que hay numerosas rutas de senderismo y pistas forestales. Su vegetación es de lo más variada, con árboles como cedros, laurisilva, y una de las mejores masas de pino canario. Uno de estos pinos es el conocido como Pino Gordo, un ejemplar de 45 metros de altura y una circunferencia de 9 metros que hace que el resto de pinos parezcan bonsáis a su lado.