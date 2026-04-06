La villa de las siete puertas tallada en roca que vigila el mayor cañón de buitres leonados de España: un paraíso de iglesias románicas y asados tradicionales
Tiene menos de 1.000 habitantes y posee un santuario muy especial.
Si de algo puede presumir España es de tener pueblos y ciudades medievales impresionantes. Sitios como Santillana del Mar, Sigüenza, Aínsa o Toledo son conocidos internacionalmente por su belleza y encanto especial. No obstante, hay muchos otros lugares que, si bien son menos famosos, no tienen nada que envidiarles.
Ese es el caso de un pequeño pueblo de menos de 1.000 habitantes situado en Castilla y León. Está declarado Conjunto Histórico-Artístico y cuenta con un patrimonio medieval impresionante. Es conocido como la villa de las siete puertas, y es un auténtico paraíso para los amantes de la historia y la gastronomía.
Un pueblo lleno de iglesias
Hablamos de Sepúlveda, uno de los pueblos medievales por excelencia de la provincia de Segovia. Su patrimonio cuenta con un importante conjunto de iglesias románicas como, entre otras, la de El Salvador, una de las más antiguas de la provincia, la de San Bartolomé, la de Santiago, la de los Santos Justo y Pastor, declarada Monumento Nacional, o la de la Virgen de la Peña, situada en un mirador impresionante. Otra de las zonas más importantes de la localidad es la Cueva de los Siete Altares, un santuario rupestre excavado en roca en el siglo VII que, aunque no es románico, es igual de fascinante.
Aparte de iglesias, Sepúlveda cuenta con otros lugares de interés como la antigua Cárcel de la Villa, construida en el siglo XVI, la Plaza Mayor o los restos del antiguo castillo de Fernán González, una fortaleza romana que más tarde fue una alcazaba árabe. No obstante, la joya que hace que Sepúlveda se conozca como la villa de las siete puertas no es ninguno de estos lugares, sino su muralla, ya que, aunque hoy se conserva parcialmente, llegó a tener 7 accesos para entrar al pueblo.
Un paraíso natural
Sepúlveda se encuentra a muy pocos kilómetros del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, una zona privilegiada con un cañón que en varios puntos alcanza los 100 metros de altura y donde vive una de las mayores colonias de buitre leonado en Europa, llegando a alcanzar más de 700 parejas reproductoras.
Una cocina con tradición
Después de disfrutar de sus monumentos y entorno, no puedes irte de Sepúlveda sin probar su gastronomía. Sus platos estrella son el cordero, el lechazo o el cochinillo asados, pero también ofrece un postre igual de delicioso como las tortas de anís y canela. Si buscas un lugar en el que disfrutar de una belleza impresionante mientras comes una comida casera y tradicional al mismo nivel, recuerda apuntar Sepúlveda en tu lista de destinos.
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