La villa de las siete puertas tallada en roca que vigila el mayor cañón de buitres leonados de España: un paraíso de iglesias románicas y asados tradicionales

Hablamos de Sepúlveda, uno de los pueblos medievales por excelencia de la provincia de Segovia. Su patrimonio cuenta con un importante conjunto de iglesias románicas como, entre otras, la de El Salvador, una de las más antiguas de la provincia, la de San Bartolomé, la de Santiago, la de los Santos Justo y Pastor, declarada Monumento Nacional, o la de la Virgen de la Peña, situada en un mirador impresionante. Otra de las zonas más importantes de la localidad es la Cueva de los Siete Altares, un santuario rupestre excavado en roca en el siglo VII que, aunque no es románico, es igual de fascinante.