La villa española que inspiró a Carlos Ruiz Zafón una de sus novelas más famosas: un pueblo de montaña rodeado de rutas de senderismo y un entorno natural de ensueño

Hace cerca de seis años nos dejaba, lamentablemente, uno de los escritores más destacados de nuestro país. Autor de obras tan recordadas como La sombra del viento o El laberinto de los espíritus, Carlos Ruiz Zafón encontró en su ciudad natal de Barcelona la inspiración para gran parte de sus novelas; pero no fue solo la ciudad condal el escenario de sus historias.

Vista aérea de Puigcerdà, en La Cerdanya / Istock / JackF

Otro de sus grandes libros -El juego del ángel- sucedía en Puigcerdà, uno de los pueblos más emblemáticos del territorio catalán. Capital histórica de la comarca de La Cerdanya, Puigcerdà encuentra sus orígenes en el siglo XII, y desde entonces se ha mantenido como una de las localidades de referencia del Pirineo de Cataluña.

Adriana Fernández

Un pueblo de fantasía

En la segunda novela de su tetralogía El cementerio de los libros olvidados, publicada en el 2008, Carlos Ruiz Zafón decidió situar parte de la narrativa en el pueblo de Puigcerdà. Hoy día, hasta diez puntos indican los pasajes de la obra y el recorrido de su protagonista, David Martín, por las calles del pueblo. Tanto si te has leído el libro como si no, lo que sí es seguro es que Puigcerdà está envuelto en una atmósfera que parece sacada de un cuento lleno de magia.

En mi mundo, las grandes esperanzas sólo vivían entre las páginas de un libro. Carlos Ruiz Zafón

Con una población que ronda los 10.000 habitantes, el pueblo es una de las localidades de referencia para la temporada de invierno, sobre todo cuando el paisaje está nevado, ya que su proximidad a diversas estaciones de esquí lo convierte en el lugar perfecto para hospedarse o vivir. Pero no es solo durante esta época que el pueblo alcanza su máximo esplendor.

La Torre Font frente al estanque / Istock / Alexandre Arocas

Durante el verano, cuando en otras partes del territorio las temperaturas alcanzan números sofocantes, Puigcerdà se convierte en un verdadero refugio contra el calor. Rodeado de valles y montañas cubiertos de verde, el entorno del pueblo es también ideal para recorrer todo tipo de senderos, ya sea para subir algunos de los picos más altos de la zona, acercarse a algún lago de montaña en el que darse un chapuzón, o hacer alguna incursión por Francia o Andorra, con las que hace frontera.

Puigcerdà está rodeado por algunos de los picos más imponentes del Pirineo / Istock / jordieasy

Buscando el pueblo 360

Además de tener un entorno natural de infarto, Puigcerdà cuenta también con varias rutas con las que descubrir algunos de los puntos de referencia dentro del mismo pueblo. Junto a la Ruta Literaria Ruiz Zafón, que recrea los lugares de interés que se desarrollan en El juego del ángel, existe la ruta Puigcerdà Gótica, que descubre monumentos como el Campanario de Santa María, construido hacia el 1177; la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, consagrada en el 1482; el puente de Sant Martí, de principios del siglo XIV; o el convento de Sant Domènec, de finales del siglo XIII.

El campanario de Santa María / Alberto-g-rovi

Perfecto para visitar en familia, el pueblo dispone de varios espacios verdes de los que disfrutar, como el estanque (datado de mediados del siglo XIII). Hay también diversos caminos sencillos, ideales para hacer con los más pequeños de la casa, como los caminos de Sant Jaume y los Enamorados.